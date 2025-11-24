跑外送發現「陪發呆浪喵」受傷！　霸氣收編一個月就睡到翻肚

▲網友跑外送發現認識的浪貓受傷，送去看醫生後決定收編。（圖／有點毛毛的／蔡仁偉提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

澎湖網友蔡仁偉家裡有7隻毛小孩，這天他在跑外送時，發現經常陪自己發呆的流浪貓「阿咪」背後破了一個大洞，帶去看獸醫後捨不得原放，於是決定帶回家收編。阿咪似乎也對多了一位奴才的生活相當滿意，不到一個月就在家睡到翻肚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲在細心照顧下阿咪的傷口很快痊癒，在家放鬆睡在主人身邊。（圖／有點毛毛的／蔡仁偉提供）

被救回來的阿咪乖乖趴在診療檯上，讓獸醫幫忙清創。飼主在「有點毛毛的」留言表示，阿咪是在外走跳很多年的浪浪，這次的傷是被其他浪浪攻擊造成。幸好在新任飼主的細心照顧下，不久就完全康復。阿咪似乎也知道蔡先生是自己的救命恩人，被收編後也超愛貼在他身邊撒嬌，在床上放鬆地露出肚子一起睡覺。

▲也會跟其他貓咪共享奴才的毛毯。（圖／有點毛毛的／蔡仁偉提供）

▲阿咪也超愛黏在爸爸身邊。（圖／有點毛毛的／蔡仁偉提供）

儘管阿咪新加入不久，不過跟其他貓狗室友都還算相處和諧，經常一起分享鏟屎官的毛毯，但在外混過的氣場依然強大，就連家裡的小霸王柯基「奧迪」也要讓牠三分。看見姐姐站在門口就不敢走進去，害怕剛踏出一步就被貓貓拳伺候，只好露出尷尬又不失禮的微笑用眼神跟背後的爸爸求救。

▲跟家裡的狗狗相處也算和諧。（圖／有點毛毛的／蔡仁偉提供）

▲阿咪：鏟屎的謝謝你救了我。（圖／有點毛毛的／蔡仁偉提供）

▲雖然被收編，但阿咪還是可以用霸氣鎮壓家裡的狗狗。（圖／有點毛毛的／蔡仁偉提供）