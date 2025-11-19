樓上「飛鼠鄰居」每天爬窗路過　好奇貓準時蹲窗戶守候

▲貓咪看見路過的大赤鼯鼠，超級好奇。（圖／Threads@921amy__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

住在象山附近的網友Amy發現附近來了一位野生的「飛鼠鄰居」，作息規律的牠每晚都會準時路過自己家的窗戶。家裡的貓咪「多比」貓生從沒看過這麼神奇的生物，因此對這位行蹤奇特的過客超級好奇，每天都守候在窗邊等著牠出現。

▲多比發現鼯鼠出現，站在窗台邊緊盯。（圖／Threads@921amy__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

飛鼠四腳並用抓著窗外的鐵桿往上爬，身上的飛膜在伸展時顯得格外巨大，多比看見牠出現立刻衝到窗邊，一貓一鼠就這麼隔著紗窗對視。飼主留言表示牠可能是台灣特有種「大赤鼯鼠」，1年前就已經住在這裡，每次降落都會發出「蹦」的巨響，平常都會直接上樓，這次卻特別停頓了一下，「不知道是不是在看小貓？」。

▲多比：你到底是誰？！！（圖／Threads@921amy__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

Amy還透露，自己剛發現飛鼠出沒時也嚇一大跳「爬的聲音也很大，認真以為有人在外面」，後來觀察還知道牠是有小雞雞的男孩子。隔天飛鼠再度出現時，多比也迫不及待地等在窗前，雙方謹慎地觀察彼此很長一段時間，牠甚至還激動到撲向紗窗，幸好平常有事先加固紗網才有驚無險。

▲臺北市立動物園的大赤鼯鼠，是台灣特有種。（圖／臺北市立動物園提供）