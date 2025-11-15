「兔兔包裹」直送房間！　爸捧毛孫入戲喊簽收：小姐快遞到囉

記者賈沐蓉／綜合報導

你的快遞到了請簽收！網友猜猜養了一隻叫「徐冬瓜」的兔子，跟飼主的爸爸感情也非常好。某天爸爸在家沒事，開始幫在房間的女兒外送「兔兔快遞」，擔任包裹的冬瓜還超級配合演出，窩在紙箱裡乖巧探頭，等著媽媽幫忙收包裹。

▲爸爸在家玩外送遊戲，冬瓜很配合的當貨物。（圖／Threads@caca_0305提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

爸爸兩隻手捧好裝著冬瓜的紙箱，開門將包裹宅配到府，還很入戲的喊女兒收貨「小姐你的包裹到囉，一隻三杯兔！」，聽見女兒不要還繼續推銷，讓正在忙的飼主哭笑不得。猜猜與《ETtoday寵物雲》分享，爸爸經常陪冬瓜玩蓋紙箱遊戲，還會跑給兔兔追，「或是待在客廳一起趴著看電視，學老人作息」，如果沒有幫牠開籠子還會抓門抗議。

▲冬瓜的脾氣很好，甚至聽得懂人話。（圖／Threads@caca_0305提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲變成包裹還很配合轉頭找媽媽。（圖／Threads@caca_0305提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲但待在籠子裡會不開心，經常跟欄杆過不去。（圖／Threads@caca_0305提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除此之外爸爸還會負責冬瓜的三餐，但牠最愛的還是媽媽，「冬瓜還是最喜歡我，畢竟我是女生」。網友也覺得猜猜爸爸陪兔子玩的互動超可愛，「你爸爸一定很愛你」、「冬瓜：等等阿公你剛剛是說三杯兔嗎？」、「爸爸很無聊欸哈哈快陪他玩」。

▲如果不能出來玩會跺腳抗議。（圖／Threads@caca_0305提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲冬瓜：阿公你說誰是三杯兔？！（圖／Threads@caca_0305提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）