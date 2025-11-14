「人人犬舍」百狗轉送其他業者　苗栗縣長：依法收容數量有上限

▲苗栗人人犬舍抱出非法剪除犬隻聲帶，但只有85隻狗狗被防疫所收容。（圖／翻攝自社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會 ）

記者賈沐蓉／綜合報導

今年10月，苗栗縣由謝姓獸醫經營的「人人犬舍」爆出大規模違法剪除犬隻聲帶，遭苗栗縣動物保護防疫所依違反《動物保護法》開罰489萬。結果其中只有85隻狗被防疫所收容，其餘188隻狗被該獸醫轉送至其他犬舍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲目前被動物保護教育園區收容的狗狗們。（圖／翻攝自鍾東錦Facebook）

防疫所寵物管理課表示，由於當時謝姓獸醫是合法業者，因此犬舍有權力處理自己的私人財產。目前防疫所只收容7歲以上法定不得繼續繁殖的犬隻，其他狗則被謝姓獸醫轉送給其他犬舍。苗栗縣動物保護教育園區表示，目前由牠們收容的85隻狗狗已在昨天（13日）全數完成結紮手術，目前須等待傷口癒合，17號開始將會分批開放民眾認養。

▲結紮後將開放民眾認養。（圖／翻攝自社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會 ）

苗栗縣縣長鍾東錦在臉書發文表示，目前人人犬舍的特定寵物業許可證已經遭到撤除。目前苗栗現有的收容空間不足，與論下原本委託幫忙安置的機構也選擇拒收，但依法收容所又有數量上限，「理與民情之間，人們心中美好的方法難免事與願違」，並鼓勵民眾前來領養，讓毛孩們擁有一個真正的家。

▲苗栗縣縣長鍾東錦也鼓勵民眾前來帶牠們回家。（圖／翻攝自鍾東錦Facebook）