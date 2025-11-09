ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
橘貓「搶先泡足湯」幫忙試水溫　四腳全濕無辜臉還順便喝湯

記者賈沐蓉／採訪報導

橘貓淇淇是6個月大的小男生，這天鏟屎官準備用泡腳機泡腳，結果被不孝子「搶先試用」，趁橘媽不注意偷伸前腳進桶子裡試水溫，還不忘順便喝幾口嘗味道，讓飼主當場笑翻「你還挺養生的！」，後來更囂張地四隻腳全部泡進去。

▲。（圖／Threads@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲淇淇搶先試用泡腳桶，讓媽媽好笑又無奈。（圖／Threads@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主透露，淇淇相當喜歡玩水，看到主人在用洗手台還會自己走進去裡面，更會跑進淋浴間玩水，就連洗澡也小菜一碟，「如果看到一些特殊的『刑具』可能會有點排斥，例如小毛刷或是沐浴球」，但因為個性比較逆來順受所以不會掙扎。第二天媽媽泡腳時又再度亂入，連水都還沒放好就搶先下海，出來後還很專業的開掌花把腳腳晾乾。

▲淇淇四隻腳全泡進去，對水溫非常滿意。（圖／Threads@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲還很專業地開掌花曬肉球，把腳腳晾乾。（圖／Threads@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲第二天水還沒放好就搶先跳下去。（圖／Threads@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

橘媽媽表示，淇淇是家裡的里長伯，「一草一木都會仔細的檢查，非常的黏人、情商高」，對媽媽跟其他家人都超撒嬌。3個月大時就因為鑽門縫逃家，害哥哥只穿著內褲就衝去鄰居家抓貓登上《ETtoday寵物雲》，被逮捕歸案時還一臉不屑，不過最近倒是沒有再犯，「現在可能吃胖了一點，懶得跑了」。

▲。（圖／Threads@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲淇淇超愛黏人，跟媽媽哥哥跟家人都很好。（圖／Threads@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲經常擔任熱心市民，關心對面的阿嬤有沒有出來散步。（圖／Threads@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三個月時還落幹出去玩，害哥哥只穿內褲就出門抓貓。（圖／Threads@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲淇淇：偶在試水溫，媽媽不要吵。（圖／Threads@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

