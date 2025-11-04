ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
整包「鎮定零食」嗑光沒效！　犯人超嗨燦笑挨罵尾巴還在搖

@rateykenee3  CBD dog treats were tasty. They’re both fine. Just loving life and feeling happy. Apparently CBD does the opposite to my hyperactive dog. #cbdtreats #dogsoftiktok #highdog #idowhatiwant #snoopdoggydogg ♬ Welp, Didn't Expect That - Yu-Peng Chen & HOYO-MiX

記者賈沐蓉／綜合報導

比利時牧羊犬Malinois只有三隻腳，儘管行動不便但依然調皮搗蛋。這天牠趁著晚上，帶著好朋狗Charlie一起吃光了號稱可以讓狗狗心情平靜下來的零食。結果這包零食完全沒有安撫效果，飼主開燈後只看到吃到飽後超嗨的Malinois。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@rateykenee3）

▲Malinois偷吃了整包有鎮定效果的零食，結果high到不行。（圖／翻攝自TikTok／@rateykenee3）

偷吃被抓包的Malinois一邊飛機耳搖屁股，笑到嘴巴開開露出雪白的牙齒，尾巴還敲的櫃子砰砰響，聽見媽媽罵「你搞砸了！」依然超開心，和旁邊的Charlie一臉嚴肅相比喜感滿滿。飼主後來在留言中補充，後來兩隻狗狗的狀況都非常好，「牠們睡了一頓完美的覺，然後準備明天清晨吵著要出門大便」。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@rateykenee3）

▲Malinois吃完零食吃到飽，興奮到模糊。（圖／翻攝自TikTok／@rateykenee3）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@rateykenee3）

▲旁邊的共犯Charlie已經乖乖做好等挨罵。（圖／翻攝自TikTok／@rateykenee3）

事後那包鎮定零食似乎還是有起作用，兩隻狗狗躺在地上耍廢，看起來非常放鬆愜意，牠們有趣的反應在TikTok已累積超過360萬次點閱。許多網友也被Malinois挨罵時的反應逗樂，「牠忍不住偷偷對你笑」、「這絕對是我看過狗狗笑的最燦爛的一次」、「牠的笑容太搞笑了」。

@rateykenee3 Is this like a doggy hangover? Or is this how long it takes for the “calming treats” to kick in in? #dogsoftiktok #chill #belgiummalinois #germanshepherdsoftiktok #relaxed ♬ original sound - Ratey Kenee
 

