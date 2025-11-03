ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
虎斑被爸「強制洗臉」舌吻含耳朵　眼神死：我要回去流浪

記者賈沐蓉／綜合報導

我不乾淨了！虎斑貓「小狼尾」是網友Tony收養的流浪貓。這天牠突然被熱情的爸爸強制用舌頭舔臉洗臉，整隻貓當場陷入靈魂出竅狀態，全程眼神死任鏟屎官騷擾，連耳朵被含進嘴裡都放棄掙扎，開始懷疑被收編時有沒有說要賣身。

▲小狼尾被爸爸舔臉騷擾，整張臉超厭世。（圖／Threads@tony.0821提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小狼尾眼睜睜的看著奴才靠在自己臉邊，伸舌頭舔自己的嘴邊肉，還要聽他分享味道「怎麼鹹鹹的？」，臉上的情緒在無言中還帶著點自暴自棄。牠的貓姐姐「洛洛」也曾被鏟屎官的「舔舔攻擊」騷擾過，姐弟倆對飼主三不五時會瘋一下已經見怪不怪，Tony也留言表示「大概是因為習慣了，從幼貓時期就開始忍受我的怪異行為」。

▲家裡的另一隻貓也被這樣騷擾過。（圖／Threads@tony.0821提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主將影片分享至網路上後，還開玩笑幫小狼尾加上內心戲，「我要回去流浪」，不少人也被貓咪眼神死的表情逗樂，「怎麼有一種靈魂被抽離的即視感」、「請教一下，您化毛膏多久吃一次呢？」、「生無可戀的臉，詮釋的很完美了」。

▲小狼尾：本喵好想報警。（圖／Threads@tony.0821提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 貓咪虎斑貓舔臉網友笑翻靈魂出竅

