串門E狗收到「聖誕玩偶」每天抱著睡　媽策劃「交換禮物」超暖

記者李依融／綜合報導

美國紐約一隻叫做Goose的牧羊犬是超級E狗，平常散步時超喜歡把頭探向窗戶，看看鄰里間在做什麼，這天牠從最喜歡的公寓管理員Isabel那裡收到聖誕玩偶，這讓牠開心得整天抱著玩偶睡覺，飼主看出他們的好感情，便決定幫Goose準備回送禮物，一來一往間成為聖誕節前夕最溫暖的「交換禮物」。

▲Goose非常喜歡聖誕禮物，飼主猜想因為是「好朋友送的」。（圖／翻攝自IG@goose_the_goober_）



[廣告]請繼續往下閱讀...

飼主Courtney Tushaus3個月前領養了Goose，很快她就發現Goose是一隻不折不扣的「城市狗」，對於人來人往一點也不在意，每次散步時都迫不及待探頭，看看街上每個住家、店鋪在做什麼，很快地鄰里間也認識這隻「E狗」。其中Goose最喜歡的是一幢公寓，公寓管理員Isabel總是熱情迎接，這天Goose還收到了聖誕禮物，是一個紅白相間的聖誕老人，這讓牠開心壞了，每天都抱著聖誕老人一起入睡。

▲Goose收到聖誕老人禮物後，去哪都叼著甚至抱著睡。（圖／翻攝自IG@goose_the_goober_）

飼主看到Goose有多麼珍愛這個玩具，決定要幫愛犬準備「回禮」，她拍下Goose與聖誕老人玩偶的照片，裱框後放進禮物袋，還有糖果和親手寫的卡片，在傍晚散步時，帶著Goose親手送給Isabel。收到禮物的Isabel很驚喜，直說會放在自家聖誕樹下，等到聖誕節那天再次打開。

飼主表示，原本只是例行帶Goose散步，希望愛犬能認識環境、喜歡新生活，卻沒想到反而讓他們都交到好朋友，「Goose愛人的性格，讓散步變得更加溫暖，也意外地拉近了人與人之間的互動。」

▲Isabel也把Goose的照片裝飾在自家的聖誕樹上。（圖／翻攝自IG@goose_the_goober_）