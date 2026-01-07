ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
流浪狗全身結痂「像被水泥浸泡過」　收編後幸福模樣驚呆人

▲英浪犬全身結痂像「被水泥浸泡過」　收編後幸福樣貌讓眾人驚呼。（圖／翻攝自the dodo、RSPCA）

▲Lola全身結痂像「被水泥浸泡過」，被收編後的幸福樣貌讓人認不出。（圖／翻攝自The Dodo、RSPCA）

實習記者陳安榆／綜合報導

英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)動保專員Krissy Raine接獲一則通報，一隻被遺棄的犬隻狀況似乎十分不妙。這隻狗狗患有嚴重的皮膚病，驚悚的一幕讓Krissy Raine心疼直呼「甚至看不太出來是一隻狗」，所幸如今被收編後的牠已經煥然一新，過上永遠幸福的生活。

根據外媒《The Dodo》報導，這隻叫做Lola的狗狗被救援團隊發現時，全身上下的毛都掉光了，甚至是營養不良到餓得只剩下骨頭。Krissy Raine表示，「牠的頭就像是曾被泡進水泥一樣，牠的臉上全是痂，因此幾乎看不出來牠是什麼品種的狗狗。」協會立刻將監護權轉至RSPCA名下，並緊急將Lola送往獸醫院治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲英浪犬全身結痂像「被水泥浸泡過」　收編後幸福樣貌讓眾人驚呼。（圖／翻攝自the dodo、RSPCA）

▲Lola被救援時餓得只剩下骨頭。（圖／翻攝自The Dodo、RSPCA）

Lola嚴重的狀態讓專員Krissy Raine很心疼，雖然康復的機會渺茫，但她還是堅持試一試。經手的獸醫師提到「這是我見過的最嚴重的病例之一」，為了不讓Lola承受更痛苦的治療，獸醫師先為牠注射一點鎮定劑。接下來的幾周便反覆為牠洗澡、盡可能的去除乾燥的皮膚與結痂。

▲英浪犬全身結痂像「被水泥浸泡過」　收編後幸福樣貌讓眾人驚呼。（圖／翻攝自the dodo、RSPCA）

▲Lola患有嚴重的皮膚病，讓獸醫師都無法保證牠能不能順利康復。（圖／翻攝自The Dodo、RSPCA）

奇蹟康復　連救援者都認不出來

Lola在動物協會的細心照顧下，狀態迅速的變好，這時眾人才發現牠其實是一隻「秋田犬」。當時救援的專員Krissy Raine在前去探望的途中心懷忐忑，因為第一次看到牠情況那麼糟糕時，大家真的以為救不了牠。沒想到剛開始奄奄一息的Lola現在居然如此的活潑鮮明，實在是讓人又感動又欣慰，幸好勇敢的毛孩挺了過來。

▲英浪犬全身結痂像「被水泥浸泡過」　收編後幸福樣貌讓眾人驚呼。（圖／翻攝自the dodo、RSPCA）

▲勇敢的Lola順利戰勝病魔，徹底敞開心房。（圖／翻攝自the dodo、RSPCA）

以前的Lola總是眼神空洞，臉上滿是恐懼，現在的牠看起來很開心，個性也逐漸顯露出來。6個月過後，牠的身心靈皆逐漸康復完好，如今也遇見善良的收養者。雖然剛到新家的牠還有點猶豫，不過依然選擇再次相信人類。Lola開始溫柔起來，真正敞開了心扉，享受被摸摸、被獎勵和散步的樂趣。

關鍵字： 英國流浪犬皮膚病

