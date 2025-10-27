等紅燈被「毛手毛腳」性騷擾　車主被萌暈：可以多一點沒關係

▲網友在等紅燈，結果遇見旁邊的黃金獵犬在討摸摸。（圖／Threads@ul6aj4cp6_0518提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

住在台中的網友姚先生在騎車等紅燈時，突然感覺自己的大腿被摸了一下，低頭才發現這位「騷擾犯」原來不是人，而是一隻可愛的黃金獵犬！面對這種類型的「毛手毛腳」，他立刻選擇了先摸再說，並希望紅燈的秒數可以更久一點。

▲發現真的被摸頭後，笑得超級開心。（圖／Threads@ul6aj4cp6_0518提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這隻可愛的毛毛怪坐在主人的機車腳踏板上，努力把頭伸長用鼻子去頂隔壁騎士的大腿，滿心期望眼前的陌生人快點注意自己，尾巴迫不及待地在背後左右搖擺，發現真的獲得摸摸後眼睛整個發亮，對著網友露出燦爛的笑容。姚先生也被阿金的可愛攻擊迷倒，「你的話，可以多騷擾一點沒關係」。

▲阿金：你好，請摸一下。（圖／Threads@ul6aj4cp6_0518提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片上傳至Threads後，飼主也透露自己遇見阿金的路線是在三民路和民權路一帶，讓許多網友羨慕又嫉妒，表示自願報名被遇見這種性騷擾犯，「幸福來得很突然」、「這時候請來個99秒的紅燈」、「這個毛手毛腳我可以」。