阿金穿雨鞋「同手同腳」超無奈　四肢默契不好還是乖乖棒賽

▲狗蛋下雨天穿雨鞋，結果變不會走路。（圖／Threads@__c.y.r__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

下雨天對養狗的人來說真是又愛又恨，想出門但又怕毛孩淋濕！飼主蓉小姐就非常盡責，幫2歲的黃金獵犬「狗蛋」穿上了雨鞋雨衣，牠似乎不怎麼喜歡這個想法，剛到外面就忘記怎麼正常走路，同手同腳的樣子讓媽媽忍不住爆笑。

▲狗蛋全副武裝迎接下雨，就連尾巴都被包緊緊。（圖／Threads@__c.y.r__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

剛出門的狗蛋不只全副武裝，就連尾巴都有細心地包住防止淋濕，但牠似乎不是很喜歡這組「雨天裝備」，表情更是滿臉問號，彷彿是在懷疑今天是不是非得出門。飼主被毛孩四肢默契不好的樣子逗樂，邊笑邊催促牠趕快「卸貨」，不過天氣好時出門就會笑的非常開心，還會跟媽媽一起去上山下海。

▲穿雨衣就不嘻嘻。（圖／Threads@__c.y.r__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲天氣好出門就很開心。（圖／Threads@__c.y.r__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時的狗蛋在家則是隻「能躺就不能動」的懶散小狗，有時候睡著被吵醒還會有起床氣，牠穿鞋後不會走路的樣子也受到不少網友喜愛，也有人覺得牠腳上的雨鞋非常可愛，「很像一隻鉛筆」、「兩個工讀生躲在裏面默契不好是嗎」、「可以分享鞋鞋在哪買的」。

▲狗蛋：我過年還會陪媽媽去拜拜～（圖／Threads@__c.y.r__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）