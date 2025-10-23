暴雨「人柴兩濕」堅持要散步　鏟屎官無奈：請你趕快大便

▲就算下大雨，但本丸還是堅持出門上廁所。（圖／Threads@yuyuuu0115提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

近日暴雨讓人只想待在舒適的室內，但對「室外上廁所派」的汪星人來說，雨勢再大也沒辦法阻擋牠們出門的決心，柴犬「本丸」即使冒著糟糕透頂的天氣，也要拖著鏟屎官在豪雨中狂奔，尋找適合卸貨的風水寶地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲拖著媽媽在雨中狂奔，最後全身濕透回家。（圖／Threads@yuyuuu0115提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

本丸穿著小雨衣出門，牽繩上還掛著自己的大便袋，就算雨滴把耳朵砸到開飛機，但絲毫不影響牠輕快的腳步，一路環顧四周尋找能釋放「屎意」的地方，發現快變落湯狗了就甩甩身體繼續。面對愛犬的堅持，跟著出來淋雨的媽媽也很無奈，「請你趕快大便！」，最後還是難逃人柴兩濕的命運。

▲本丸：到底哪裡適合棒賽呢？（圖／Threads@yuyuuu0115提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後本丸還是放棄冒雨上廁所，選了一個騎樓便便後才乖乖回家。許多網友也被牠堅持外出的行為逗樂，更有柴犬飼主大吐苦水，「養柴犬的命都比較硬」、「我們家的腳不能碰雨水碰到就不想走了」、「柴：麻麻不要吵，我在拍MV」。