歐告散步「踩出整串小梅花」　發現沒腳印還會自己去補水

▲黑熊去踩玩積水後，在地板上印出一連串小梅花。

記者賈沐蓉／綜合報導

6個月的小歐告「黑熊」這天跟主人出門散步，路過水坑時踩得濕答答，接著又在乾燥的柏油路上留下整排腳印，像在地上蓋滿一朵朵梅花印章。更讓人驚訝的是，牠似乎知道水會用完，居然還會特地繞路補墨汁，是隻超聰明的小狗。

▲發現水不夠還會自己補墨汁。

飼主也強調，黑熊散步當下太陽已經快下山，地板也都是溫溫的，所以不用擔心牠的肉墊會燙傷。原本牠是親戚家狗狗生下的小孩，自己去領養時就看到剛出生就超有活力的黑熊，「那時候臍帶還沒剪斷就開始喝奶，叫的超級大聲」，而牠也成為了家裡最受寵的成員，經常躺在鏟屎官的身邊撒嬌。

▲剛到家不久就超撒嬌。

▲很想吃主人的食物，正在用賣萌攻擊討食。

▲剛出生的小黑熊，叫聲非常洪亮。

飼主出去玩時也經常帶著黑熊，跟大家一起野餐享受外面的陽光與空氣，雖然牠的「腳印藝術」是意外之作，卻讓大家的心情都變得超級療癒，萌度瞬間爆表，「超喜歡看小腳印」、「好可愛的狗腳印 」、「萌萌的很安心」。

▲黑熊：跟主人出來玩最棒了！