ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

哈士奇「追松鼠太嗨」爬樹困住！　嚶嚶叫超怕下來又跟沒事一樣

記者賈沐蓉／綜合報導

美國印第安納州一隻名叫「Aurora」的哈士奇，這天在自家後院玩耍時意外發現了一隻松鼠，狩獵本能被激發後興奮地追了上去，結果跟著松鼠「登頂」後下不來，困在高處動彈不得，主人目睹後連忙聯繫了當地的動物保護管理局。

▲。（圖／翻攝自Facebook／Fort Wayne Animal Care & Control ）

▲Aurora為了追松鼠，爬上樹後卻下不來。（圖／翻攝自Facebook／Fort Wayne Animal Care & Control ）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據Fort Wayne Animal Care & Control的貼文，Aurora站在大樹的枝幹上嚇得一動都不敢動，而松鼠早就鑽進樹葉中消失無蹤。剛開始飼主試著呼喊引導愛犬下來，但牠四肢僵硬完全不肯前進，兩位救援人員到場後分別用套桿引導Aurora，還不停地安撫「沒事的，乖女孩」，最後在多次鼓勵後牠終於勇敢地一步一步小心地往下挪動。

▲。（圖／翻攝自Facebook／Fort Wayne Animal Care & Control ）

▲救援人員到場後，發現是狗困在樹上也很驚訝。（圖／翻攝自Facebook／Fort Wayne Animal Care & Control ）

▲。（圖／翻攝自Facebook／Fort Wayne Animal Care & Control ）

▲Aurora：本汪一不小心就登頂了。（圖／翻攝自Facebook／Fort Wayne Animal Care & Control ）

最後這貪玩的汪星人成功回到地面，衝進主人的懷中撒嬌，活蹦亂跳地模樣彷彿什麼事都沒發生過，讓現場人員全都開懷大笑。這段趣事被上傳到社群後，也引起網友熱烈討論，「所以...牠抓到松鼠了嗎？」、「很經典的哈士奇行為哈哈」、「牠絕對會再犯，這已經是本能了」。

▲。（圖／翻攝自Facebook／Fort Wayne Animal Care & Control ）

▲被救下來後，Aurora在跟救援人員討摸。（圖／翻攝自Facebook／Fort Wayne Animal Care & Control ）

關鍵字： 哈士奇汪星人救援趣聞美國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

蛇寶玩「真實版貪食蛇」鑽管道穿來穿去　出口探頭萌翻媽

比手勢「亂咬惡魔」飛撲現身！　契約者每次都慘遭攻擊

阿金超期待散步　發現被騙洗澡「瞬間不嘻嘻」臭臉趴地抗議

11歲臘腸阿公「苦戰皮膚炎多年」　外泌體助牠與主人重返親密時光

孔雀被「母雞乾媽」孵化養大　體型變三倍依然每天黏緊緊

13歲貓阿嬤「踏踏哄孫」　母愛爆發每天當「巡邏員」關心寶寶

帶倉鼠回家「布丁變灰丁」！　判若兩鼠奴才苦笑：可以退貨嗎？

夫妻試用「喵語翻譯器」叫貓來　主子照做引網友敲碗：求APP名

北動白犀牛「犀慧」下午突離世！　遊客目睹牠倒臥翻滾抽搐

救援貓報恩「把老鼠丟鍋中加菜」　女主人看監視器畫面崩潰

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

魔鏡～誰是世上最帥的狗勾？　牠兩腳站立照鏡子奴才笑瘋

長毛秋田2周沒見到爸爸　見他回家一臉矇：你誰？

倉鼠嗨玩「飆速風火輪」媽無奈：一定要甩飛才開心

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

三花貓被原飼主遺忘變浪浪　妹子霸氣收編：我要定妳！

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

胖橘貓剃毛自帶「吊帶褲」配上10KG水桶腰超吸睛

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

爬山遇「糞金龜扛巨屎」奮力往前翻滾　他驚喜錄影：方向感100分

遇糞金龜扛巨屎奮力翻滾　男驚喜錄影：方向感100分

黏人橘貓爬到小主人身上　抱住狂蹭撒嬌不肯放過他

秋田犬被二度遺棄變浪浪...　愛媽打給主人竟回：送人了

北動白犀牛「犀慧」下午突離世！　遊客目睹牠倒臥翻滾抽搐

媽想「偷偷摸摸」老汪屁股　當事狗「氣到模糊」齜牙變異形

哈士奇「追松鼠太嗨」爬樹困住！　嚶嚶叫超怕下來又跟沒事一樣

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響：她擅長製造對立，社會恐更撕裂

郝龍斌1個月流失15%支持！他揭「壓垮最後一根稻草」：這步錯太大

秋老虎害「秋燥」　醫推保養重點：多按2穴位緩解

斯巴達障礙跑　王南評新北市站二連后

孟加拉首都機場重大火警　所有航班停飛

金鐘獎／楊祐寧5度擦身獎座　憶亡父首吐心聲「蠻不真實」

國王慘輸16分吞本季首敗　賽後李愷諺直言：團隊沒準備好

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

桃園「大龍門鱻漫遊嘉年華」登場　健走與美食享受開心健康

金鐘獎／阿Ken連2天槓龜「周杰倫出手了」！　霸氣1舉動網全被暖哭

寵物動物熱門新聞

北動白犀牛犀慧　下午突倒地離世

貓報恩「把老鼠丟鍋中」　幫主人加菜

媽想偷摸老汪屁　當市狗氣到變異

帶河口鱷到立法院抗議　警方拒馬包圍

中途小貓一走　原住貓心碎到處找

哈士奇追松鼠太嗨　困樹上下不來

貴賓狗跟主人對眼　自動開腿討摸

故宮也有汪汪隊！4警犬保護文物

家有真實版貪食蛇　管道探頭超萌

貓阿貓踏踏哄孫　每天巡邏關心

買櫃子保護公仔　結果魔王先被關

貓初次見奴才老闆　衝上去哈氣撲打

汪啃行動電源當潔牙骨　突爆炸起火

癱瘓汪被收養10年　媽帶牠看世界

讀者迴響

熱門新聞

北動白犀牛犀慧　下午突倒地離世

貓報恩「把老鼠丟鍋中」　幫主人加菜

媽想偷摸老汪屁　當市狗氣到變異

帶河口鱷到立法院抗議　警方拒馬包圍

中途小貓一走　原住貓心碎到處找

哈士奇追松鼠太嗨　困樹上下不來

貴賓狗跟主人對眼　自動開腿討摸

故宮也有汪汪隊！4警犬保護文物

家有真實版貪食蛇　管道探頭超萌

貓阿貓踏踏哄孫　每天巡邏關心

買櫃子保護公仔　結果魔王先被關

貓初次見奴才老闆　衝上去哈氣撲打

汪啃行動電源當潔牙骨　突爆炸起火

癱瘓汪被收養10年　媽帶牠看世界

項圈橘貓內湖遊蕩　飼主竟已離世

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

魔鏡～誰是世上最帥的狗勾？　牠兩腳站立照鏡子奴才笑瘋

魔鏡～誰是世上最帥的狗勾？　牠兩腳站立照鏡子奴才笑瘋

長毛秋田2周沒見到爸爸　見他回家一臉矇：你誰？

長毛秋田2周沒見到爸爸　見他回家一臉矇：你誰？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面