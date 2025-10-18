哈士奇「追松鼠太嗨」爬樹困住！　嚶嚶叫超怕下來又跟沒事一樣

記者賈沐蓉／綜合報導

美國印第安納州一隻名叫「Aurora」的哈士奇，這天在自家後院玩耍時意外發現了一隻松鼠，狩獵本能被激發後興奮地追了上去，結果跟著松鼠「登頂」後下不來，困在高處動彈不得，主人目睹後連忙聯繫了當地的動物保護管理局。

▲Aurora為了追松鼠，爬上樹後卻下不來。（圖／翻攝自Facebook／Fort Wayne Animal Care & Control ）

根據Fort Wayne Animal Care & Control的貼文，Aurora站在大樹的枝幹上嚇得一動都不敢動，而松鼠早就鑽進樹葉中消失無蹤。剛開始飼主試著呼喊引導愛犬下來，但牠四肢僵硬完全不肯前進，兩位救援人員到場後分別用套桿引導Aurora，還不停地安撫「沒事的，乖女孩」，最後在多次鼓勵後牠終於勇敢地一步一步小心地往下挪動。

▲救援人員到場後，發現是狗困在樹上也很驚訝。（圖／翻攝自Facebook／Fort Wayne Animal Care & Control ）

▲Aurora：本汪一不小心就登頂了。（圖／翻攝自Facebook／Fort Wayne Animal Care & Control ）

最後這貪玩的汪星人成功回到地面，衝進主人的懷中撒嬌，活蹦亂跳地模樣彷彿什麼事都沒發生過，讓現場人員全都開懷大笑。這段趣事被上傳到社群後，也引起網友熱烈討論，「所以...牠抓到松鼠了嗎？」、「很經典的哈士奇行為哈哈」、「牠絕對會再犯，這已經是本能了」。

▲被救下來後，Aurora在跟救援人員討摸。（圖／翻攝自Facebook／Fort Wayne Animal Care & Control ）