孔雀被「母雞乾媽」孵化養大　體型變三倍依然每天黏緊緊

@coachadaurie Our bantam chicken hatched a peacock egg and raised it as her own #chicken #bantam #chick #peacock #babypeacock #peachick #farmtok #farm #peacockegg #fyp ♬ original sound - Headbangers Dan

記者賈沐蓉／綜合報導

加州一隻叫做Susan的母雞，因為意外成了孔雀Peawee的乾媽，儘管跟女兒長得不太一樣，仍然無法阻擋牠的對孩子的母愛，Peawee也非常愛這位乾媽，即使體型已經是Susan的三倍大，每天做什麼依然都形影不離。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@coachadaurie）

▲母雞Susan是孔雀Peawee的乾媽，在女兒還小時就會把牠包在翅膀裡取暖。（圖／翻攝自TikTok／@coachadaurie）

Susan親手孵化Peawee後，把牠當成親生孩子疼愛，每到晚上都把牠包在翅膀裡取暖，親手陪著Peawee第一次出雞舍玩耍，看見主人想偷摸也是毫不留情地啄下去。儘管後來Peawee越長越大，但內心仍覺得自己還是小寶寶，雖然已經沒辦法把頭塞在乾媽的翅膀下，但依然會跟著Susan一起洗沙浴、晚上也要睡在旁邊才安心。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@coachadaurie）

▲Susan帶著牠第一次踏出雞舍玩耍。（圖／翻攝自TikTok／@coachadaurie）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@coachadaurie）

▲Peawee越長越大，跟乾媽一樣大隻一起找食物。（圖／翻攝自TikTok／@coachadaurie）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@coachadaurie）

▲現在Peawee已經完全是成年孔雀，但還是喜歡跟著Susan。（圖／翻攝自TikTok／@coachadaurie）

飼主Tracy也在其他影片中解釋，當初她在動物們活動的院子裡撿到還是蛋的Peawee，確定還活著後就把牠放回當時唯一處在孵蛋期的Susan窩中，等小雞破殼而出後乾脆將錯就錯。網友們也覺得這對特別的母女互動非常可愛，目前也在TikTok累積了超過1680萬次點閱。

@coachadaurie The story of Susan and her peachick, Peawee❤️ #susanandpeawee #iwillalwaysbeyourmommy #childrensbook #peacock #chicken ♬ Amor paz e felicidade - Caio Goltare
 

關鍵字： 母雞孵孔雀加州母女互動溫馨可愛

孔雀被「母雞乾媽」孵化養大　體型變三倍依然每天黏緊緊

孔雀被「母雞乾媽」孵化養大　體型變三倍依然每天黏緊緊

