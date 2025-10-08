ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
口炎貓「豆花」潰傷、牙齦發炎拒進食　靠再生醫學重新愛吃飯

▲。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲豆花施打前拒絕進食，眼神無力。（圖／慈愛動物醫院提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

9歲三花貓「豆花」的平靜貓生，曾因口炎徹底顛覆。2024年底，生病造成的潰瘍與牙齦發炎讓牠幾乎無法進食，甚至連最愛的罐頭和零食都不碰，短短半年體重從4.8公斤驟降至3.4公斤，原本親人的牠變得不愛互動，甚至一整天窩著不動，種種變化都讓飼主心疼不已。

2025年6月，飼主帶著豆花來到慈愛動物醫院，接受詳細檢查後團隊替牠安排了洗牙和外泌體治療，細心地將外泌體局部注射於潰瘍區域，並以靜脈輸注剩餘劑量，術後在院內觀察兩小時，確定沒有不良反應才讓豆花返家休養。沒想到僅僅一周，飼主就發現豆花的身心狀況明顯改善，逐漸能咬乾飼料吃，流口水和磨牙次數也減少，「以前她只要看到碗就轉頭，現在會自己跑過來喵喵叫，甚至搶先去吃飯，這是我們很久沒看見的樣子！」▲。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲除了施打外泌體，還有其他治療方式多管齊下。（圖／慈愛動物醫院提供）

隨著豆花的食欲回升，體重也逐漸開始增加，短短20天就從施打當天的3.42公斤回到3.8公斤，對因病長期無法好好吃飯的毛孩來說，表示豆花正在重新張口，繼續享受食物的美味。飼主原本還擔心牠會越來越瘦，「連抱起來都覺得骨頭越來越突出。現在體重慢慢回來了，我整個人終於鬆了一口氣」。▲。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲術後豆花的進食量明顯增加。（圖／慈愛動物醫院提供）

隨著疼痛減輕，豆花親人的個性也重新顯現。原本會因為身體不適拒絕飼主靠近，到現在會主動靠在主人懷裡撒嬌，甚至在吃飽後窩在身旁安靜睡覺。對飼主而言，這些生活中的變化比任何數據上的改善都更令人感動。同時獸醫師也提醒口炎難以用單一療法完全根治，必須結合口腔護理、飲食調整等多元治療再生醫學的引入更能有效抑制發炎、促進修復，為貓咪和飼主帶來新的希望。

▲。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲慈愛動物醫院三家總院24小時全年無休，提供日夜間醫療照護。（圖／慈愛動物醫院提供）

關鍵字： 貓咪外泌體治療口炎療癒慈愛動物醫院

