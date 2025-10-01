10/1「世界黑狗日」歐告專屬！　牠們其實乖巧聰明惹人疼

▲10月1日是「世界黑狗日」。（圖／新北市政府動物保護處提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

10月1日是歐告專屬的「世界黑狗日」！這個節日最初由美國動物行為與救援專家柯琳(Colleen Paige)於2011年創立的節日，由於牠們漆黑的外表，經常與「不詳」、「兇惡」等刻板印象連結，在收容所的領養率也遠低其他狗，但牠們其實擁有自己的獨特魅力，讓人了解到就愛上！

在這個特殊的節日，各地收容所都會舉辦送養會，幫助這些黑漆漆的毛小孩找到一個新的家。新北市動物之家表示，犬隻的毛色是由多組基因決定，其中黑色為顯性基因，只要帶有一個，狗的毛色就有機會呈現黑色，長久下來，黑狗也成動物之家最常見的毛色，但牠們其實聰明又親人，學習指令的速度快，也較少罹患遺傳性疾病，卻因毛色影響導致送養困難。

▲板橋動物之家的黑狗小丸子，是隻害羞的小男生。（圖／新北市政府動物保護處提供）

事實上，許多黑狗都是家裡的開心果！網友Aida家的歐告「不黑」就超愛撒嬌，一起居家辦公時堅持要把頭饋在她手上，讓媽媽感受「甜蜜的負擔」，不過副作用是手痠腳麻。聰明又脾氣好的牠們也很包容小朋友，網友Iris家的黑狗「摳啦」過年時承擔了陪小孩玩的重責大任，結果回家累到軟趴趴，連頭被撐起來也懶的反抗，讓媽媽笑到不行。

▲不黑超黏媽媽，上班也要把頭饋在手臂上陪伴。（圖／Threads&Instagram @aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲摳啦顧小孩累得跟狗一樣，讓媽媽忍不住大笑，拍完影片之後就讓牠好好休息了。（圖／Threads@cola0707_13提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雖然毛色不同，但這些都是毛小孩獨一無二的特徵，即使全身「黑嘛嘛」在飼主的細心養育下也可以成為狗界的時尚模特兒。在「世界黑狗日」這個特殊的日子裡，讓大家看見「歐告兄」也值得大家的注視與愛護！