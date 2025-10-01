ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

10/1「世界黑狗日」歐告專屬！　牠們其實乖巧聰明惹人疼

▲。（圖／新北市政府動物保護處提供）

▲10月1日是「世界黑狗日」。（圖／新北市政府動物保護處提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

10月1日是歐告專屬的「世界黑狗日」！這個節日最初由美國動物行為與救援專家柯琳(Colleen Paige)於2011年創立的節日，由於牠們漆黑的外表，經常與「不詳」、「兇惡」等刻板印象連結，在收容所的領養率也遠低其他狗，但牠們其實擁有自己的獨特魅力，讓人了解到就愛上！

在這個特殊的節日，各地收容所都會舉辦送養會，幫助這些黑漆漆的毛小孩找到一個新的家。新北市動物之家表示，犬隻的毛色是由多組基因決定，其中黑色為顯性基因，只要帶有一個，狗的毛色就有機會呈現黑色，長久下來，黑狗也成動物之家最常見的毛色，但牠們其實聰明又親人，學習指令的速度快，也較少罹患遺傳性疾病，卻因毛色影響導致送養困難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲。（圖／新北市政府動物保護處提供）

▲板橋動物之家的黑狗小丸子，是隻害羞的小男生。（圖／新北市政府動物保護處提供）

事實上，許多黑狗都是家裡的開心果！網友Aida家的歐告「不黑」就超愛撒嬌，一起居家辦公時堅持要把頭饋在她手上，讓媽媽感受「甜蜜的負擔」，不過副作用是手痠腳麻。聰明又脾氣好的牠們也很包容小朋友，網友Iris家的黑狗「摳啦」過年時承擔了陪小孩玩的重責大任，結果回家累到軟趴趴，連頭被撐起來也懶的反抗，讓媽媽笑到不行。

▲（圖／Threads&Instagram @aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲不黑超黏媽媽，上班也要把頭饋在手臂上陪伴。（圖／Threads&Instagram @aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@cola0707_13提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲摳啦顧小孩累得跟狗一樣，讓媽媽忍不住大笑，拍完影片之後就讓牠好好休息了。（圖／Threads@cola0707_13提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雖然毛色不同，但這些都是毛小孩獨一無二的特徵，即使全身「黑嘛嘛」在飼主的細心養育下也可以成為狗界的時尚模特兒。在「世界黑狗日」這個特殊的日子裡，讓大家看見「歐告兄」也值得大家的注視與愛護！

 

關鍵字： 黑狗寵物送養特色時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【最後的希望】花蓮佛祖街夫妻失聯9天！4部怪手開挖　兒悲：只求帶爸媽回家

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

光復救出「結泥龜」志工差點抱不動　沖完澡滿血復活優閒散步

傑克羅素「倒車入庫」自己進背包　坐下挪屁股一氣呵成

光復毛孩「物資已爆滿」存量達上限　捐糧親送優先之後10/2再分流

拉拉偷胸罩被媽抓包　處罰「穿贓物示眾」眼神放空毫無悔意

鳳林牧場「120隻乳牛」慘遭洪水滅頂　牛群不安想逃無處可躲

聰明汪破解罐頭騙藥　媽自製「肉捲藏食器」成功偷渡膠囊

二貓「偷內褲裹粉」埋砂盆　爸洗完澡氣笑：沒被打過是不是

久違回家「被主子哈爆」尾巴炸開　認出是爸爸秒轉奶音撒嬌

奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫

打烊寵物店被神秘客闖入　老闆發現「浪浪安心在狗床睡著」爆紅

光復狗狗受困8天獲救

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

三兄弟挖2小時救出16歲黑狗　家也受災「但感謝各路超人相助」

歐告搭順風推車差點撲街　趕緊下車逃命：嚇死偶了

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

守宮脫皮留下「整顆頭套」　眼睛鼻子連紋路都超清晰

狗狗被棄養困牆內狹縫1個月　靠喝水存活...民眾破牆搶救！

奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫

萌貓「緊抱魚布偶」貼額頭守護　發現奴才要丟連睡覺都不鬆手

鵝坐湍急泥流中「叫到燒聲」他懊惱救不到　隔天獲救住新家

女路邊撿流浪小貓回家　幾個月後「暴風長大」意外養到混血山貓

10/1「世界黑狗日」歐告專屬！　牠們其實乖巧聰明惹人疼

東森寵物為光復毛孩加油！　顧客一句話店長募集千份糧送災區

光復救出「結泥龜」志工差點抱不動　沖完澡滿血復活優閒散步

感謝飼料罐罐超人！光復毛孩物資已充足　缺人力整理派發

美國政府關門首日　參議院連兩輪表決未破局

婚紗照掛客廳4年！人妻意外發現「新娘竟是陌生人」傻眼

快訊／珍古德博士辭世「享壽91歲」！研究所發文證實

6歲弟頭長膿癬永遠禿了！元凶竟是「1寵物」　醫示警：小孩易感染

Skoda「雙門電動跑車」數位概念亮相！致敬1970年經典融入賽車基因

早餐店驚見「兇狠比丘尼」　被拒捐款秒變臉：囂張什麼、我巴下去

哪個角色最難畫？動畫師舉《鬼滅》禰豆子「一細節」難到極致

筆畫扭曲！女子求辨識「奶奶去世前1周寫的字」　2年來無人解出

一上車就想睡覺！醫師曝「5大科學原因」：不是你撐不住

19歲男星為哄女友跑路！　女主角氣哭「不跟我親嘴」5天趕拍80集

寵物動物熱門新聞

救災第八天「車上找到倖存狗狗」

打烊寵物店被神秘客闖入　浪浪安心在狗床睡著

光復救出結泥龜　沖完澡優閒散步

鵝坐泥流「叫到燒聲」　獲救住新家

女撿流浪小貓回家　意外養到混血山貓

10/1世界黑狗日　牠們也值的人疼

傑克羅素倒車入庫　動作一氣呵成

狗狗走幾步就喘＝心臟病？獸醫教你辨識不誤判

熟齡貓需要的營養比你想的還重要

萌貓緊抱魚布偶　發現要丟超不捨

忠犬堅守家門「蓋阿嬤衣服」才撤離

特搜抱狗涉泥水　她一眼認出愛犬

光復毛孩物資已充足　缺人力整理派發

淡定汪168見救命恩人　反差狂撒嬌

讀者迴響

熱門新聞

救災第八天「車上找到倖存狗狗」

打烊寵物店被神秘客闖入　浪浪安心在狗床睡著

光復救出結泥龜　沖完澡優閒散步

鵝坐泥流「叫到燒聲」　獲救住新家

女撿流浪小貓回家　意外養到混血山貓

10/1世界黑狗日　牠們也值的人疼

傑克羅素倒車入庫　動作一氣呵成

狗狗走幾步就喘＝心臟病？獸醫教你辨識不誤判

熟齡貓需要的營養比你想的還重要

萌貓緊抱魚布偶　發現要丟超不捨

忠犬堅守家門「蓋阿嬤衣服」才撤離

特搜抱狗涉泥水　她一眼認出愛犬

光復毛孩物資已充足　缺人力整理派發

淡定汪168見救命恩人　反差狂撒嬌

鄰居家有哭聲！挖2小時救16歲黑狗

熱門寵物影片

更多
光復狗狗受困8天獲救

光復狗狗受困8天獲救

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

三兄弟挖2小時救出16歲黑狗　家也受災「但感謝各路超人相助」

三兄弟挖2小時救出16歲黑狗　家也受災「但感謝各路超人相助」

歐告搭順風推車差點撲街　趕緊下車逃命：嚇死偶了

歐告搭順風推車差點撲街　趕緊下車逃命：嚇死偶了

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面