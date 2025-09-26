ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

聰明汪破解罐頭騙藥　媽自製「肉捲藏食器」成功偷渡膠囊

▲。（圖／有點毛毛的／陳翊仟提供）

▲焦皮破解了罐頭騙吃藥後，奴才開始自製肉捲藏藥器。（圖／有點毛毛的／陳翊仟提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

對飼主來說，讓毛孩乖乖吃藥永遠是個難題。「有點毛毛的」的網友陳翊仟長期跟愛犬「焦皮」展開吃藥攻防戰，絞盡腦汁用各種方式讓牠把藥吞下肚。自從罐頭藏藥騙不過後。她就開始用肉捲自製「可食用藏藥器」，效果意外的非常好。

▲。（圖／有點毛毛的／陳翊仟提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲先把生肉片捲在不鏽鋼吸管上。（圖／有點毛毛的／陳翊仟提供）

▲。（圖／有點毛毛的／陳翊仟提供）

▲蒸熟放涼後把吸管拿掉，就可以把藥藏進去。（圖／有點毛毛的／陳翊仟提供）

陳小姐先把生肉片捲在不鏽鋼吸管上，蒸熟後放涼去掉吸管，就能獲得一個帶洞的肉捲，然後再把膠囊塞進去。焦皮看見主人帶來香噴噴的肉塊，立刻雀躍地跳起來，鼻子頂手示意媽媽快點給自己吃，兩三口就連肉帶藥全吞光光，快樂地邊嚼邊搖尾巴，不少網友也獻上自己的餵藥秘訣，「用起司揉成球」、「我都藥粉拌罐罐」、「直接嘴巴打開，塞進去」。


▲焦皮看到肉肉後，立刻開心的吞下去。（圖／有點毛毛的／陳翊仟提供）

之前陳小姐為了讓焦皮願意吃藥，花了許多心血與時間，還特地去動物醫院買膠囊空殼回來裝藥粉。雖然飼主才領養牠兩年，但焦皮已經是隻狗阿公，還有心雜音、心律不整等各種慢性病，現在13歲的牠依舊非常有活力，媽媽每天都會帶牠出門上廁所運動。

▲。（圖／有點毛毛的／陳翊仟提供）

▲雖然已經是老狗狗，但還是每天都要出去散步。（圖／有點毛毛的／陳翊仟提供）

關鍵字： 狗狗飼主服藥肉捲藏藥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

向太讚劉亦菲「圈內0負評​」 曾憂「太嬌氣」不敢簽她！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

二貓「偷內褲裹粉」埋砂盆　爸洗完澡氣笑：沒被打過是不是

久違回家「被主子哈爆」尾巴炸開　認出是爸爸秒轉奶音撒嬌

水淹光復鄉「2隻貓都不見」　一樓泥流滾滾飼主焦慮急尋

給臘腸汪新冰枕「只存活一分鐘」　東咬西啃立刻就漏水

飼主買沙發「結果都狗在睡」　還猛挖軟墊擔任品質測試員

汪打翻花盆「留下滿地足跡」　清晰爪印當場逮捕現行犯

領養小貓發現「手足還在收容所」　重聚鼻碰鼻繼續當姊妹

光復泥巴狗叫「黑龍」住院大口吃飯　灰色排泄物都是泥沙

特搜環抱狗狗涉泥水　她一眼認出「謝謝救了我家米樂！」

半夜哭哭原來不是傲嬌？熟齡貓需要的「精準營養、照護節奏」比你想的還重要！ 

久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

胖貓鑽欄杆「頭過肚子卡住」　麻糬式瘋狂喬角度越獄成功

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

陸男童找狗狗作案「撕作業」　網友：他傷心得嘴角都壓不住了

與眾不同的柴竟會「握腳」　只因主人純粹愛教怪才藝

貓咪被伯恩山幼犬包圍狂吸　表情超淡定：冷靜一點啦！

花蓮民宿救助災區貓狗　求助「急需籠子隔離受驚毛孩」

光復泥巴狗叫「黑龍」住院大口吃飯　灰色排泄物都是泥沙

聰明汪破解罐頭騙藥　媽自製「肉捲藏食器」成功偷渡膠囊

台南搜救犬Dota泥濘中找受困者　領犬員「暖舉」幫牠自信出任務

無尾熊寶寶墜樹「緊抱溫柔阿金求救」　可愛畫面網讚：最棒狗媽

專情拉拉天天拜訪女鄰居家　獲「專屬門鈴」搖尾乖乖等門萌翻網

二貓「偷內褲裹粉」埋砂盆　爸洗完澡氣笑：沒被打過是不是

半夜哭哭原來不是傲嬌？熟齡貓需要的「精準營養、照護節奏」比你想的還重要！ 

高雄特搜挖40分鐘抬出泥巴狗　好消息傳來「掃晶片找到主人」

三花點驅蟲藥變「飛奔殘影」　奴才每次都暫時失去主子的信任

高通強攻Windows PC市場　推Snapdragon X2 Elite系列挑戰x86霸主

東富村淹慘！79歲阿公獨自清淤　虛弱上前求救：可以來幫幫我嗎

美妝超強IP跨界聯名！　超萌線條小狗、CareBears一次滿足少女心

台中虎媽拘禁21歲女兒致死　疑高中室友驚爆悲慘內幕

殺傷力出現了？馬文君抓包史書華造謠「縣府害軍卡被沖走」

洪水淹村！76歲嬤返家挖出「淤泥婚紗照」　開心：好險老公還在

災區自救會籲「別再送物資進來部落」　現場塞爆需時間消化配送

不演了？川普當面酸土耳其總統「他最懂選舉舞弊」　尷尬瞬間曝

《幻獸帕魯》X《ULTRAKILL》合作確定　但丁地獄來襲「V1」現身

到花蓮救災「就是這麼簡單」！熱血網紅父子影片被讚爆

寵物動物熱門新聞

光復泥巴狗叫「黑龍」住院大口吃飯

特搜抱狗涉泥水　她一眼認出愛犬

熟齡貓需要的營養比你想的還重要

拉拉每天拜訪女鄰居　獲「專屬門鈴」乖乖等門

街貓走錯手扶梯方向　暖男出手幫忙

特搜抬出泥巴狗　好消息找到主人

收容所橘貓拒絕進籠　拼命求志工模樣曝

搜救犬Dota泥濘中穿梭　滿心想救人

女出差打開行李箱　發現吉娃娃藏的禮物爆哭

花蓮民宿收容災區貓狗　急需籠子隔離毛孩

出國3周回家　貓罕見舉動暖翻爸

汪住阿公家累癱　回家睡到翻白眼

花蓮寵物禮儀：無償助光復毛孩善終

貓點藥飛奔逃跑　暫時不信任奴才

讀者迴響

熱門新聞

光復泥巴狗叫「黑龍」住院大口吃飯

特搜抱狗涉泥水　她一眼認出愛犬

熟齡貓需要的營養比你想的還重要

拉拉每天拜訪女鄰居　獲「專屬門鈴」乖乖等門

街貓走錯手扶梯方向　暖男出手幫忙

特搜抬出泥巴狗　好消息找到主人

收容所橘貓拒絕進籠　拼命求志工模樣曝

搜救犬Dota泥濘中穿梭　滿心想救人

女出差打開行李箱　發現吉娃娃藏的禮物爆哭

花蓮民宿收容災區貓狗　急需籠子隔離毛孩

出國3周回家　貓罕見舉動暖翻爸

汪住阿公家累癱　回家睡到翻白眼

花蓮寵物禮儀：無償助光復毛孩善終

貓點藥飛奔逃跑　暫時不信任奴才

無尾熊寶寶墜樹　緊抱溫柔阿金求救

熱門寵物影片

更多
久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

胖貓鑽欄杆「頭過肚子卡住」　麻糬式瘋狂喬角度越獄成功

胖貓鑽欄杆「頭過肚子卡住」　麻糬式瘋狂喬角度越獄成功

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

陸男童找狗狗作案「撕作業」　網友：他傷心得嘴角都壓不住了

陸男童找狗狗作案「撕作業」　網友：他傷心得嘴角都壓不住了

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面