聰明汪破解罐頭騙藥　媽自製「肉捲藏食器」成功偷渡膠囊

▲焦皮破解了罐頭騙吃藥後，奴才開始自製肉捲藏藥器。（圖／有點毛毛的／陳翊仟提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

對飼主來說，讓毛孩乖乖吃藥永遠是個難題。「有點毛毛的」的網友陳翊仟長期跟愛犬「焦皮」展開吃藥攻防戰，絞盡腦汁用各種方式讓牠把藥吞下肚。自從罐頭藏藥騙不過後。她就開始用肉捲自製「可食用藏藥器」，效果意外的非常好。

▲先把生肉片捲在不鏽鋼吸管上。（圖／有點毛毛的／陳翊仟提供）

▲蒸熟放涼後把吸管拿掉，就可以把藥藏進去。（圖／有點毛毛的／陳翊仟提供）

陳小姐先把生肉片捲在不鏽鋼吸管上，蒸熟後放涼去掉吸管，就能獲得一個帶洞的肉捲，然後再把膠囊塞進去。焦皮看見主人帶來香噴噴的肉塊，立刻雀躍地跳起來，鼻子頂手示意媽媽快點給自己吃，兩三口就連肉帶藥全吞光光，快樂地邊嚼邊搖尾巴，不少網友也獻上自己的餵藥秘訣，「用起司揉成球」、「我都藥粉拌罐罐」、「直接嘴巴打開，塞進去」。



▲焦皮看到肉肉後，立刻開心的吞下去。（圖／有點毛毛的／陳翊仟提供）

之前陳小姐為了讓焦皮願意吃藥，花了許多心血與時間，還特地去動物醫院買膠囊空殼回來裝藥粉。雖然飼主才領養牠兩年，但焦皮已經是隻狗阿公，還有心雜音、心律不整等各種慢性病，現在13歲的牠依舊非常有活力，媽媽每天都會帶牠出門上廁所運動。

▲雖然已經是老狗狗，但還是每天都要出去散步。（圖／有點毛毛的／陳翊仟提供）