領養小貓發現「手足還在收容所」　重聚鼻碰鼻繼續當姊妹

記者賈沐蓉／綜合報導

英國伯明罕一位叫做安伯的飼主，領養了一隻灰色的虎斑幼貓Stormi，結果發現牠還有一隻貓姊妹還待在收容所。經過兩周的準備與評估後，這對失散的姊妹終於在安伯家重聚，幸運的是小貓們依然記得對方，鼻子碰鼻子互相打招呼。

▲Stormi看見熟悉的姊妹出現，親暱的鼻碰鼻打招呼。（圖／翻攝自TikTok／@ambspr）

Stormi看見自己的賓士貓姊妹從外出包鑽出來，謹慎的湊過去檢查。兩隻小貓彼此互聞了一陣子，然後發現對方身上傳來熟悉的味道，於是親暱的互碰鼻尖打招呼，從此牠們將一起在這個家長大。安伯也將Stormi的姊妹取名為Bella，家裡的兩個小孩都非常喜歡貓咪們，這段可愛的重聚畫面在TikTok也累積了超過440萬次點閱。

▲兩隻貓先是互聞了一陣子，但很快就認出對方。（圖／翻攝自TikTok／@ambspr）

之後Stormi與Bella也迅速適應了彼此的存在，就好像牠們從沒分開過一樣，經常一起窩在沙發上進入夢鄉。許多網友也被這段溫馨的故事感動，「為牠們感到高興」、「這讓我想起我們家的貓」、「這絕對會是你做過最好的選擇」。