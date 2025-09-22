雨天拿外送主子「貓視眈眈」想出門　奴才無奈：你濕掉會發霉！

▲飼主要去拿外送，結果得先跟貓賽跑。（圖／Threads@jw_alextso提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

「嗚比」是隻擁有美麗長毛的三花小公主。最近下雨天飼主Alex要出去拿外送，結果開門前還得跟牠來一場「外出攻防戰」，不但要比賽誰先跑到大門旁邊，還要想辦法卡住對方的走位，因為出去不僅危險，還容易變成發霉小貓咪。

▲嗚比衝向大門口，企圖溜出去淋雨。

影片中的嗚比看見Alex要出門，立刻衝刺搶先堵在門口，讓原本單純的拿外送變成了「人貓賽跑」。此時外面正下著雨，當然不可能讓嗚比出去，警告無效後只好用腳卡位把這隻小瘋貓擠開。嗚比發現逃跑計畫落空，只好抱怨的喵喵叫，完全不管自己的毛沾水後會長霉菌，抗議「為什麼不讓我出去玩！」，假裝離開後等爸爸關門又在旁邊鬼鬼祟祟。

▲雖然外面還有一層車庫門，但會變落湯貓所以不能出去。

爸爸發現嗚比又企圖偷溜，只好持續勸說「不可以出去！」，發現牠還乖乖往回走時立刻開心稱讚，連語調都高了好幾度。至於不讓牠出門的原因除了身上的毛淋濕會發霉，還因為嗚比是「假車禍慣犯」，出去總會跳上外送員的車，然後死賴著不走，但穿上胸背又會瞬間石化。

▲嗚比乖乖離開門口後，獲得了爸爸的大力稱讚。

之後飼主依舊堅持跟嗚比講道理，抱牠起來親眼看看外面的雨勢，但在爸爸的說服攻勢下依然堅定的選擇了門口，還斜眼瞄爸爸用貓語頂嘴。這段有趣的人貓互動也逗樂許多Threads網友，「有這樣的小貓咪就珍惜吧」、「貓： 人類，讓我出去淋雨，什麼是發霉我不懂」、「還會假動作，太可愛了」。

▲嗚比：我就是要出去玩！