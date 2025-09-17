ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
超萌兔猻現蹤「喜馬拉雅東段」　雪地厭世臉破出沒新紀錄

▲。（圖／翻攝自WWF-India）

▲WWF首度透過相機陷阱，拍攝到兔猻在喜馬拉雅山區活動的蹤跡。（圖／翻攝自WWF-India）

記者賈沐蓉／綜合報導

兔猻是貓科兔猻屬的唯一動物，蓬鬆的厚毛與四隻小短腿，搭配上反差的冷酷厭世臉，富有神秘感又不失可愛。近日世界自然基金會（WWF）印度分會宣布，他們在印度東喜馬拉雅山區，首次拍下這種珍稀的貓科動物活動的蹤跡。

這張照片是透過相機陷阱，攝於印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）的雪地中，地點則位於海拔4992公尺的山區。這項發現不僅擴展了兔猻的已知棲地範圍，更創下該物種活動的新紀錄。WWF印度喜馬拉雅計畫科學與保育負責人夏爾馬（Rishi Kumar Sharma）指出：「在近5000公尺的海拔發現兔猻，有力提醒了我們，對於喜馬拉雅高山生態仍知之甚少。」

儘管兔猻的外表可愛，但因為野外個體極難追蹤，目前人們對牠的研究並不多。只知道他們居住在海拔4200米以上的山區與草原，主要以小型鳥類、齧齒類與蜥蜴為食，先前在俄羅斯新西伯利亞一處動物園，就有一隻兔猻在冬天時因為用尾巴當踏腳墊防寒而爆紅。

▲。（圖／翻攝自YouTube／Manul (Pallas`s Cat)）

▲因為把尾巴當踏腳墊而爆紅的兔猻。（圖／翻攝自YouTube／Manul (Pallas`s Cat)）

除了兔猻外，調查單位在長達8個月的調查中，透過散步在超過2000平方公里山區的136個相機陷阱，紀錄到獵豹、雲豹、雲貓、東方灰林鴞等多種野生動物，甚至還拍攝到一隻雪豹與普通獵豹先後在同一塊石堆上做標記的珍貴畫面，為了解喜馬拉雅山區生態推進了一大步。

▲。（圖／翻攝自WWF-India）

▲調查中還拍到雲豹與雲貓。（圖／翻攝自WWF-India）

▲。（圖／翻攝自WWF-India）

▲還有雪豹與普通豹共用石堆標記的罕見畫面。（圖／翻攝自WWF-India）

