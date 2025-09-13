ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
買侏儒兔回家「老闆說不會長大」　4年後小毛球變兔界巨無霸

▲。（圖／有點毛毛的／小西米牧草）

▲小西米剛到家時還很迷你，現在卻膨脹成一大球。（圖／有點毛毛的／小西米牧草）

記者賈沐蓉／綜合報導

侏儒兔「小西米」今年4歲，當初寵物店老闆掛保證，表示這個品種的兔子長大也不會超過兩公斤。結果幾年過去小西米從原本小小一團毛球「膨脹」兔子界的巨無霸，媽媽也只好笑說要去找店家算帳，「老闆你出來解釋，我們不會打你！」

▲。（圖／有點毛毛的／小西米牧草）

▲小時候小小一隻非常可愛。（圖／有點毛毛的／小西米牧草）

▲。（圖／有點毛毛的／小西米牧草）

▲看起來就像一顆小毛球。（圖／有點毛毛的／小西米牧草）

剛到家的小西米乖巧地待在籠子裡，小毛手搭在塑膠盆上顯得非常可愛，在這之後就開始牠的「兔大十八變」之旅。2歲時已經成長到可以塞滿家人的大腿睡美容覺。平時的牠每天的食物都是媽媽自己種的各種新鮮牧草，到現在4歲3月變得更加心寬體胖，讓發現自己被騙的媽媽無奈又好笑。

▲。（圖／有點毛毛的／小西米牧草）

▲兩歲時已經可以擠滿大腿。（圖／有點毛毛的／小西米牧草）

▲。（圖／有點毛毛的／小西米牧草）

▲現在4歲3個月變得更圓滾滾。（圖／有點毛毛的／小西米牧草）

儘管養到「兔界驚喜包」，飼主對小西米的愛當然不變，為了保持毛孩健康除了每天提供牧草大餐，還會提供桑葉、黃鵪菜各種點心確保牠營養均衡，但小西米有「喜新厭舊」的壞習慣，自從馬唐草變成牠的最愛，其他牧草就永遠吃一半丟一半。

▲正在吃牧草的小西米。（圖／有點毛毛的／小西米牧草）

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

