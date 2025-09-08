糊塗阿金咬「擦頭巾當玩具」　媽被拖著爬堅持不鬆口

記者賈沐蓉／綜合報導

對毛孩而言，某些原本很普通的物品，到牠們眼中就會變成玩具。黃金獵犬芬恩（Finn）這天看見媽媽洗完澡後，用毛巾包頭髮吸乾水份，誤以為這是一個全新的拔河玩具，二話不說就上前叼住，還想把毛巾整個拖走占為己有。

▲這是芬恩，最喜歡把玩具叼在嘴裡。（圖／翻攝自TikTok／@goldenfinny）

然而這場「搶劫玩具大作戰」迅速出包，因為毛巾底下還纏著媽媽的頭髮！芬恩看起來完全不覺得自己有錯，理直氣壯地一屁股坐下，認為這就是給自己的東西，飼主則一邊大笑一邊喊痛，在保持著頭髮與毛巾相連的情況下，跟著愛犬的動作緩慢向前爬，形成一「狗遛人」的奇妙畫面。

▲結果牠把媽媽的擦頭巾當成玩具，連頭髮一起往後扯。（圖／翻攝自TikTok／@goldenfinny）

雖然芬恩總是調皮搗蛋，但穿衣服卻是弱點，之前牠試穿新買的狗狗救生背心，結果換好衣服後當場定格，好不容易習慣後立刻跑去找爸爸求安慰。這段誤認玩具影片也收穫許多網友的趣味回覆，「牠在幫你擦乾頭髮」、「汪：看現在誰是老大」、「在阿金身邊永遠不會無聊」