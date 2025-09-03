柴犬剃毛後變「胖胖杏鮑菇」　全身光溜溜只剩棕色香菇頭

▲碰碰剃完毛後，正在跟姐姐玩。（圖／Threads@thisispengpeng__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

夏天氣溫炎熱，柴犬「碰碰」最近被鏟屎官送去剃毛消暑，結果接回來一顆會走路的光溜溜杏鮑菇，全身除了頭部外幾乎都被剃掉，連尾巴都難逃一劫。幸好當事柴對自己的新髮型還算滿意，還有心情跟姐姐在家裡跑來跑去玩遊戲。

▲碰碰剃完毛，全身光溜溜只剩頭還保持原狀。（圖／Threads@thisispengpeng__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

碰碰從寵物美容店回家後，原本穿在身上的毛外套全被脫掉，變成杏鮑菇白白胖胖的傘柄，仍然毛茸茸的頭部看起來比身體大了一整圈，看起來就像菇類的頭部，就連尾巴都只剩頂端一撮毛。飼主在留言區補充，自己花了1400元製造出這顆「碰碰菇」，雖然目前愛犬對自己的新造型還算滿意，但還是忍不住心虛「我到現在還不敢讓牠照鏡子」。

▲造型看起來超像白斬雞。（圖／Threads@thisispengpeng__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲連尾巴都變得光禿禿。（圖／Threads@thisispengpeng__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

後來姐姐不小心讓碰碰照了鏡子，牠看完自己剪毛後的「真面目」，出門狂啃草對自己未來的狗生與菇生陷入沉思。碰碰搞笑的「菇菇狗」新造型也引起許多鏟屎官的共鳴，不少飼主更是曬出愛犬剃毛後的各種怪模怪樣，「我家有一隻臘腸剃完像8+9」、「每吃一條杏鮑菇就會少一隻柴犬」、「這題我會，偽羊駝」。

▲一開始對自己的髮型還算適應。（圖／Threads@thisispengpeng__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）