北動「蜂虎菜鳥」新生報到！　首度自然繁殖成功正努力學飛打獵

▲今年臺北市立動物園的栗喉蜂虎首次成功自然繁殖。（圖／翻攝自臺北市立動物園）

今年6月下旬，臺北市立動物園的栗喉蜂虎首次成功自然繁殖與育幼。其中一對蜂虎夫妻的3顆蛋於7月中陸續孵化，經過近4週的哺育後，全員於8月中順利離巢，開始在穿山甲館內與親鳥學習飛行及覓食，讓園方的保育行動寫下新篇章。

▲由於經常停在步道扶手上，變成了遊客心目中的人氣動物明星（圖／網友簡宜婷提供）

栗喉蜂虎為金門常見夏候鳥，每年4至9月會在當地的沙質土坡上挖洞築巢、繁衍後代。保育員為推動園內蜂虎自然繁殖，在館內設計仿野外的人工仿岩巢區，並利用管道調配巢土，營造適合牠們的築巢環境，剛完成就開始看見有蜂虎迫不及待開始挖巢，去年更首次見到配對產蛋，儘管幼鳥未成功存活，卻已是重大突破。

▲以前園內的蜂虎們都是由在金門發現的棄蛋孵化。（圖／翻攝自臺北市立動物園）

今年5月繁殖季，栗喉蜂虎們再次築巢配對，並順利產下3顆蛋並孵化。這對新手爸媽努力在館內捕獵昆蟲餵食，但因為老大最積極乞食，弟妹反而搶不到足量的食物，體重遠遠落後哥哥，只好由保育員出馬一天補餵4餐，終於順利讓三隻幼鳥都頭好壯壯。小菜鳥們也於4週大時首次離巢飛翔，在館內跟爸媽學習飛行與捕獵的技巧。

▲老大因為太會搶食，導致需要保育員需要每天補餵弟妹。（圖／翻攝自臺北市立動物園）

過去臺北市立動物園的栗喉蜂虎，都是由野外撿拾的「棄蛋」孵化而成，工作人員必須扮演代理爸媽，細心餵養及訓練捕食能力。現今首度實現自然繁殖並成功育幼，是保育工作的一大里程碑，目前這批蜂虎幼鳥已與成鳥外觀無異，但偶爾仍可見親鳥餵食的溫馨畫面，有機會造訪時不妨觀察這群「菜鳥新生」在哪裡呢？

▲雖然已經在學飛，但爸媽偶爾還是會來餵食小孩。（圖／翻攝自臺北市立動物園）