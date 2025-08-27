媽每天被「近百公斤毛山」叫醒　三巨汪踩床非常沉重的愛

記者賈沐蓉／採訪報導

這份愛好沉重！飼主亮亮家裡養了四隻巨大的汪星人，每天叫她起床的不是鬧鐘，而是毛孩們的體重。這天早上黃金獵犬夏天、薩摩耶snow、伯恩山Taylor跑進臥室找主人，近百公斤的重量全壓在床上，讓媽媽在甜蜜的負擔中醒來。

▲四隻巨犬每天都讓媽媽感受到沉重的愛。（圖／Threads@liuliu_bay提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當飼主睜開眼，就看見三座巨大的「白花黃毛山」踩在身上，炙熱真誠的眼神配上驚人的體重，是名副其實「令人窒息的愛」。亮亮分享，三隻毛孩的體重總和其實是95公斤，無時無刻都想跟媽媽黏在一起，「無論我在幹嘛，牠們都會跟著」，雖然影片沒拍到，但當天哈士奇BrandNew也在旁邊，自己每天都在幸福的重量中醒來，然後給每隻狗狗親親抱抱。

▲Snow的大毛掌踩在媽媽身上，身上還趴著最重的Taylor。（圖／Threads@liuliu_bay提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲夏天黏在媽媽身邊撒嬌。（圖／Threads@liuliu_bay提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲BrandNew當時也躺在附近，個性比較獨立傲嬌。（圖／Threads@liuliu_bay提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

如果狗狗們發現亮亮還沒醒，就會不吵不鬧的繼續陪睡。四狗一人的生活永遠都充滿趣味，擅長咬東西的Taylor經常擔任媽媽的小助手，買菜時自動把要買的扇貝叼去結帳，連小小的眼鏡盒也能「親口運送」，然後獲得媽媽的大力稱讚。毛孩們最大的問題只有挑食，亮亮每天都精心烹煮鮮食，晚餐菜色也會固定變換，外加刷牙與每周游泳美容。

▲Taylor幫媽媽把扇貝叼去結帳。（圖／Threads@liuliu_bay提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小巧的眼鏡盒也可以親口運送。（圖／Threads@liuliu_bay提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲四隻狗狗每周都會去游泳。（圖／Threads@liuliu_bay提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段早上被毛孩們「近百公斤的愛」叫醒的影片，療癒了許多網友的身心靈，「犬界三暖都湊齊了」、「請問哪裡可以預訂這個morning call服務？」、「窒息的愛給窒息的你」。

▲四隻狗狗正等著媽媽分享鮮食。（圖／Threads@liuliu_bay提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主每天都被體重快破百的毛孩們壓醒。（圖／Threads@liuliu_bay提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）