臘腸海邊滾沙「變芝麻口味」　裹粉髒爆媽狂笑：你是誰啊？

▲地瓜球來到海灘玩水，結果變成一條芝麻麻糬。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

奶油臘腸「地瓜球」是隻24歲的美魔女，這天媽媽帶牠跟狗朋友們一起去海邊玩，遇見沙灘就忍不住陶醉翻滾，從奶油口味變成長條條芝麻麻糬。媽媽看到狗女兒從漂漂亮亮變成沾滿泥沙，也是笑到不行，回家後當然必須趕快去洗香香。

▲地瓜球姐姐是奶油臘腸，吉拿棒弟弟則是巧奶臘腸。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

地瓜球一到海灘，立刻陶醉地倒在地跟沙灘親密接觸，雖然當事狗超級快樂，但身上的小背心不久後也跟泥土合而為一，灰灰髒髒的造型在大家集合時榮獲「全隊我最髒」獎。地瓜球媽媽與《ETtoday寵物雲》分享，地瓜球出門經常玩到全身髒兮兮，「因為牠很愛嚕地板，還有滾草！」，這次去海邊玩眼睛耳朵裡也全是沙，變成跟弟弟「吉拿棒」同款花色。

▲地瓜球在海灘上快樂嚕沙。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嚕玩後全身都裹滿沙子。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在好朋狗中榮獲最髒獎。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其實地瓜球一開始也很討厭水，後來飼主常帶牠去寵物泳池才慢慢變勇敢，現在已經可以在海灘上自在地大玩特玩，吉拿棒雖然有去過泳池，但到海邊還是第一次。回家後媽媽花了兩個小時清理梳毛，才把狗狗們重新變回帥哥美女，「一次洗2隻，洗完快累死哈哈哈」。

▲身上的毛髮與跟耳朵全是沙子。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲後來媽媽花了兩個小時才把牠們重新變乾淨。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時吉拿棒媽媽也會毛孩們精心呵護毛髮，「會吃一些魚油、南瓜還有其他護毛的保健食品」，但出門玩仍然逃不過變髒的命運。許多網友也被地瓜球裹完粉後的造型逗樂，「一秒變大理石」、「瓜瓜：請問你的地瓜球要芝麻口味嗎」、「可愛的開心小狗」。

▲地瓜球：我其實還是很漂亮的啦！（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）