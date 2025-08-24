ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

臘腸海邊滾沙「變芝麻口味」　裹粉髒爆媽狂笑：你是誰啊？

▲地瓜球來到海灘玩水，結果變成一條芝麻麻糬。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

奶油臘腸「地瓜球」是隻24歲的美魔女，這天媽媽帶牠跟狗朋友們一起去海邊玩，遇見沙灘就忍不住陶醉翻滾，從奶油口味變成長條條芝麻麻糬。媽媽看到狗女兒從漂漂亮亮變成沾滿泥沙，也是笑到不行，回家後當然必須趕快去洗香香。

▲。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲地瓜球姐姐是奶油臘腸，吉拿棒弟弟則是巧奶臘腸。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

地瓜球一到海灘，立刻陶醉地倒在地跟沙灘親密接觸，雖然當事狗超級快樂，但身上的小背心不久後也跟泥土合而為一，灰灰髒髒的造型在大家集合時榮獲「全隊我最髒」獎。地瓜球媽媽與《ETtoday寵物雲》分享，地瓜球出門經常玩到全身髒兮兮，「因為牠很愛嚕地板，還有滾草！」，這次去海邊玩眼睛耳朵裡也全是沙，變成跟弟弟「吉拿棒」同款花色。

▲地瓜球在海灘上快樂嚕沙。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嚕玩後全身都裹滿沙子。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在好朋狗中榮獲最髒獎。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其實地瓜球一開始也很討厭水，後來飼主常帶牠去寵物泳池才慢慢變勇敢，現在已經可以在海灘上自在地大玩特玩，吉拿棒雖然有去過泳池，但到海邊還是第一次。回家後媽媽花了兩個小時清理梳毛，才把狗狗們重新變回帥哥美女，「一次洗2隻，洗完快累死哈哈哈」。

▲。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲身上的毛髮與跟耳朵全是沙子。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲後來媽媽花了兩個小時才把牠們重新變乾淨。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時吉拿棒媽媽也會毛孩們精心呵護毛髮，「會吃一些魚油、南瓜還有其他護毛的保健食品」，但出門玩仍然逃不過變髒的命運。許多網友也被地瓜球裹完粉後的造型逗樂，「一秒變大理石」、「瓜瓜：請問你的地瓜球要芝麻口味嗎」、「可愛的開心小狗」。

▲。（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲地瓜球：我其實還是很漂亮的啦！（圖／Threads@@_guagua_12提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 臘腸狗滾沙海灘笑翻芝麻麻糬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【橋斷16人墜】黃河特大橋斷裂瞬間　居民嚇醒：以為地震來了！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

散步偶遇「鳥樹」結實纍纍　南崁企鵝、大笨鳥集體公園包場

客人來訪「皮鞋變貓大麻」主子塞頭狂吸　嘴邊肉溢出ㄎㄧㄤ掉

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

原住貓鎮壓菜鳥奶貓　「淡定臉」輕鬆制伏眼神還放空

萌汪下河追小石塊　出水咬著「超級放大版」滿臉驕傲等稱讚

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

託友照顧貓！要回像老30歲　飼主心碎：牠被迫和10多隻母貓配種

技術員爬電線桿「野生金剛鸚鵡」湊熱鬧　跳上肩膀惹笑他　

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

塑膠環套身10年！嘉義驚見「8字畸形龜」　男跳水溝救牠：好可憐

鬼滅「茶茶丸本貓」現身！　花色神還原符咒還是媽自製

吉度冷靜！吉娃娃打針超淡定　獸醫金句連發：肉多不怕痛是事實

媽一旁唱「愛我就叫聲喵」　虎斑貓狂喵回應...原地融化

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

【不准笑！】爸回家太晚被 #黃金獵犬 瞪XD

【好啦原諒妳】馬爾濟斯被吵醒表情氣炸...聽到握手秒和好XD

爸太晚回家被黃金獵犬瞪　哀怨臉用手示意：不准笑！

貴賓吹電風扇「髮型立正」　變成澎毛尖飯糰可塑性超強

14公斤臘腸狗隨地翻肚討摸　超圓身材網驚：真的瓦斯桶

巨大熊熊圓夢開冰淇淋店　他上班見「毛茸茸經理」嚇到報警

臘腸海邊滾沙「變芝麻口味」　裹粉髒爆媽狂笑：你是誰啊？

貓門縫偷溜！奴才急得「只穿四角褲」逮捕　牠表情超不屑

烏龜「套寶特瓶」變成8字形　他救援收編：受困至少3年

主人欠債千萬遭查封！狸花貓成法拍品「6528人搶標」掀熱潮

寵物展驚見刺青狗！身戴金項鍊和手錶　飼主捏後頸喊：牠不會痛

小一老師打開書包「嚇到尖叫」　白蛇直盯她驚呼：30年最瘋狂

技術員爬電線桿「野生金剛鸚鵡」湊熱鬧　跳上肩膀惹笑他　

柯建銘否認遭逼宮：吳思瑤陳培瑜表現100分要慰留　總召任期1年

UNC：北韓30多名軍人越過分界線　南韓鳴槍示警

綠黨團集體請辭逼宮柯建銘？　她喊：該交棒了！蔡其昌最佳人選

台南安定降冰雹！「拇指大」狂砸畫面曝　民眾嘖嘖稱奇

明天3地高溫再飆破37度　一周內不排除又有熱帶系統發展

北市知名KTV地標被收購！　富邦人壽豪砸28億

公婆要她煮2餐「每月給4萬」　網細看驚不對勁：根本領老公的錢

2分鐘快速入眠的「美軍睡眠法」　腦袋總停不下來的人都該試試

老宅咖啡坐落大溪寧靜廢墟！藏身碎石土牆背後　還是寵物友善空間

「世壯運禁國旗、五星旗可進場」發文者遭法辦　法官判免罰

寵物動物熱門新聞

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

技術員爬電線桿　金剛鸚鵡湊熱鬧

「終於被貓咪選中」　女伸手1動作悲劇了

把狗寄養爸媽家　他親做柴柴說明書

散步偶遇樹上長鳥　整群霸占公園

800g髒貓收編1年進化成白狐　眼神也變了

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

烏龜「套寶特瓶」　扭曲變8字形

主人欠債千萬！狸花貓成法拍品「6528人搶標」

老師打開書包嚇尖叫：30年最瘋狂

寵物展驚見「刺青狗」！飼主喊：牠不會痛

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

橘貓門縫偷溜被抓　表情超不屑

燕尾服貓看到「迷你版自己」　可愛反應曝

讀者迴響

熱門新聞

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

技術員爬電線桿　金剛鸚鵡湊熱鬧

「終於被貓咪選中」　女伸手1動作悲劇了

把狗寄養爸媽家　他親做柴柴說明書

散步偶遇樹上長鳥　整群霸占公園

800g髒貓收編1年進化成白狐　眼神也變了

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

烏龜「套寶特瓶」　扭曲變8字形

主人欠債千萬！狸花貓成法拍品「6528人搶標」

老師打開書包嚇尖叫：30年最瘋狂

寵物展驚見「刺青狗」！飼主喊：牠不會痛

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

橘貓門縫偷溜被抓　表情超不屑

燕尾服貓看到「迷你版自己」　可愛反應曝

原住貓鎮壓新小貓　淡定臉輕鬆制伏

熱門寵物影片

更多
【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

塑膠環套身10年！嘉義驚見「8字畸形龜」　男跳水溝救牠：好可憐

塑膠環套身10年！嘉義驚見「8字畸形龜」　男跳水溝救牠：好可憐

鬼滅「茶茶丸本貓」現身！　花色神還原符咒還是媽自製

鬼滅「茶茶丸本貓」現身！　花色神還原符咒還是媽自製

吉度冷靜！吉娃娃打針超淡定　獸醫金句連發：肉多不怕痛是事實

吉度冷靜！吉娃娃打針超淡定　獸醫金句連發：肉多不怕痛是事實

媽一旁唱「愛我就叫聲喵」　虎斑貓狂喵回應...原地融化

媽一旁唱「愛我就叫聲喵」　虎斑貓狂喵回應...原地融化

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面