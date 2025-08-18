ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

記者賈沐蓉／綜合報導

網友陳禔銓經常在臉書粉專「有點毛毛的」分享家中兩隻大狗「拿鐵」、「摩卡」的日常生活。由於他有幫愛犬做「不護食訊練」，偶爾會幫牠們做突擊小考，沒想到拿出來的不是常見的狗零食，而是一大塊生苦瓜，兩隻還一狗一半居然也吃得津津有味。

▲。（圖／有點毛毛的／陳禔銓）

▲爸爸要測試摩卡拿鐵會不會護食，結果掏出的點心是苦瓜。（圖／有點毛毛的／陳禔銓）

影片中爸爸拿出兩塊切好的苦瓜，讓狗狗們降火氣外加補充纖維與水份。兩隻愛吃鬼把點心後外帶去沙發上啃，似乎完全感覺不到食物裡的苦味。陳先生邊看著狗兒子們咔滋咔滋啃菜，分別拿走苦瓜再還回去，牠們也乖乖地趴在原位等待，最後拿鐵嘴邊還剩下一點點菜，在爸爸親手餵食下全部吃光，而摩卡早就光速完食，雙雙在不護食考試中拿下滿分。

▲。（圖／有點毛毛的／陳禔銓）

▲拿鐵在爸爸的餵食下把苦瓜全部吃光光。（圖／有點毛毛的／陳禔銓）

▲。（圖／有點毛毛的／陳禔銓）

▲爸爸也經常帶牠們出去玩。（圖／有點毛毛的／陳禔銓）

平時陳先生也把愛犬們訓練的非常有規矩，在外面說坐下就坐下，給陌生人摸摸握手更完全沒問題，但偶爾也會有失手的時候，例如不小心在馬路中央大便，害爸爸要當場表演撿屎。由於摩卡拿鐵特別大隻，散步時總會遇見路人問品種，而爸爸就會「已讀亂回」發明新犬種，總是可以把人唬的一愣一愣。

▲每次遇到有人問品種，爸爸都會開始編故事。（圖／有點毛毛的／陳禔銓）

德州「14歲雞阿嬤」破金氏紀錄　每天散步看電視快樂養老

基隆「蜂鷹菜鳥」誤闖火車怕爆　亂竄縮角落還張嘴威嚇

獸醫說主子「膀胱比較大」　媽鏟到「裹粉大雞排」瞬間秒懂

爬山遇「野生烈空座」迷你版　頭有龍角龍鬚網友大呼幸運

猴硐三貓「後背遭切開」血肉都外露　志工曝：明顯人為造成

米克斯長大「逐漸褪色」黃面罩不見　媽笑稱：兒子被掉包？

乾媽邊牧「貓兒子不給摸」肉身擋手　愛太沉重喵皇無奈臉

家有「太多生物要拍」手不夠用　媽邊哄嬰還要幫貓打屁股

夫妻逛收容所回程多了「60KG高山犬」　立刻去家具行買大沙發

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

