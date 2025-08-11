乾媽邊牧「貓兒子不給摸」肉身擋手　愛太沉重喵皇無奈臉

記者賈沐蓉／綜合報導

雫（しずく）是隻在日本生活的邊境牧羊犬，將家裡收養的貓咪巴倫（バロン）視為自己的孩子。這天飼主正在沙發上快樂擼貓，結果雫以為自己的小孩要被搶走，於是迅速跑過來用身體擋住主人的手，但本尊反而看起來一臉困擾。

▲雫非常保護家裡收養的貓咪，把牠視做自己的小孩。（圖／翻攝自X／@HTMSLIFE）

雫趴在巴倫身上，母愛大爆發將頭靠在對方前爪附近呈現防禦姿勢，眼神警告地盯著主人，似乎是在示意對方不准繼續碰自己的小孩。然而當事貓並不覺得被摸摸有什麼問題，反而對巴倫的過度保護與物理上「沉重的愛」感到壓力山大，有些無奈地瞪大眼睛躺好。平時一狗一貓其實也非常親密，不但經常窩在一起睡覺，還會在飼主煮飯時一起等食物。

▲雫壓在巴倫身上阻止主人摸牠，但當事貓好像覺得很重。（圖／翻攝自X／@HTMSLIFE）

▲兩隻會在主人吃飯時湊熱鬧，但貓狗都不能吃洋蔥。（圖／翻攝自X／@HTMSLIFE）

飼主在留言中透露，巴倫在還小時被母貓遺棄，結果被雫撿回家，從此自告奮勇擔任起保姆的職位。牠對小貓的強烈保護慾也在Ｘ吸引超過105萬次點閱，「太可愛了，牠真的以為這是自己的孩子哈哈」、「母性堅強」、「過度保護了哈哈」。

▲兩隻晚上也會一起睡。（圖／翻攝自X／@HTMSLIFE）