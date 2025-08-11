黃金貴賓4個月「XL→XXXL」瘋狂膨脹　抱懷裡後腳全部掉外面

▲金桔從4個月到8個月，身體迅速膨脹。（圖／有點毛毛的／Mudi這一家提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

雖然貴賓狗總給人嬌小可愛的形象，但部份品種其實是狗界小巨人。黃金貴賓「金桔」是隻8個月大的小朋友，但牠的成長速度像照到放大燈一樣驚人，4個月時就像隻XL大小的布娃娃，但現在只要窩在媽媽的朋友懷裡，就幾乎可以把人完全擋住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金桔才8個月大，但身體已經非常大隻。（圖／有點毛毛的／Mudi這一家提供）

4個月大的小金桔乖巧地窩在別人懷裡，黑色的肉球與柔軟的皮毛看起來就像隻大號毛絨玩具。結果還不到半年，金桔的體型就「澎風」了好幾倍，體重增加20公斤外身上的毛也變長許多，兩隻毛掌比人的手臂還大，體型原本還可以勉強把膝蓋當坐墊，結果現在只能後腳懸空，抱牠的人就連拍照都要特別歪頭，才不會被金桔擋住。

▲被揹起來就好開心。（圖／有點毛毛的／Mudi這一家提供）

對於愛犬驚人的成長速度，金桔媽媽也很幽默地表示「飯真的沒白吃哈哈」，就連吃飯的碗都要洗菜籃才夠用。不過現在的金桔仍然是隻頑皮又黏人的小朋友，用嘴巴搞破壞已經是家常便飯，就連肉泥的鐵蓋子都難逃被打洞的命運，每天還一定會去找姐姐討抱抱，看見她在注意其他狗還會一直跳起來爭寵。

▲金桔也經常搞破壞，比如拆解飲料紙盒。（圖／有點毛毛的／Mudi這一家提供）

▲就連金屬的蓋子都會被打洞。（圖／有點毛毛的／Mudi這一家提供）

飼主也經常透過臉書粉專「Mudi這一家」分享家中6隻毛孩們的有趣日常，這則在「有點毛毛的」貼文自然也吸引許多粉絲關注，「大大寶貝」、「仍然是個寶寶」、「好棒的寶貝，超有成就感」。

▲正在跟媽媽討抱抱的金桔。（圖／有點毛毛的／Mudi這一家提供）