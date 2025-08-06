貪玩虎斑偷翻垃圾　幫自己「蓋布袋」倒車落跑還打碎家具

記者賈沐蓉／採訪報導

虎斑貓「礙路」是隻貪玩的喵星人。這天牠趁奴才外出挖垃圾桶尋寶，結果頭套進空零食袋出不來，只好一路慢動作「霸苦」逃離現場，還不小心撞碎旁邊的桌燈。飼主小林回家發現滿地混亂，打開監視器快被貓皇的犯罪紀錄笑死。

▲礙路今年8歲，是飼主從小領養回來的貓貓。（圖／Threads@kobayashi_2020提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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礙路先是鬼鬼祟祟地跳上桌，接著短暫消失在監視器外，再次登場時頭上套了一個真魷味空包裝，因為看不見只好慢慢倒退嚕，邊往後還不忘邊舔黏在裡面的碎屑。當牠完全消失後背景傳來巨大的撞擊與破裂聲，等小林回家後就看見滿地桌燈的屍體，罪犯本貓除了滿頭魷味外倒是沒事，不過還是被奴才抓去洗澡。

▲趁著主人不在偷翻垃圾桶，不小心用零食包裝幫自己蓋布袋。（圖／Threads@kobayashi_2020提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲之後奴才回家發現礙路滿頭魷味。（圖／Threads@kobayashi_2020提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主也與《ETtoday寵物雲》分享，通常礙路對垃圾桶沒興趣，「平時有把蓋子蓋起來，基本不會去翻」，搞過最大的破壞也只是摧毀快遞的紙箱。從小被領養的牠經常在人類腳邊亂竄，總是無意間害主人差點摔倒，因此才已「擋路」的台語諧音取名為「礙路」，平時也很乖不挑食，最愛的食物則是罐罐。

▲平時最愛的食物是罐罐。（圖／Threads@kobayashi_2020提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲搞過最大的破壞只是破壞紙箱。（圖／Threads@kobayashi_2020提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

同時小林也透露，雖然礙路看起來兇巴巴，「不過是一隻很黏人的貓」，牠幫自己蓋布袋後第二天也繼續在家裡開運動會。Threads網友也被牠帶著零食包裝出場的樣子逗樂，「請注意，倒車，請注意，倒車」、「貓咪：誰！誰把燈關了！」、「雖然黑了點，但整個空氣都是香的」。

▲因為經常擋在奴才腳邊，因此取名為礙路。（圖／Threads@kobayashi_2020提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）