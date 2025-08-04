就是不走！黑柴趴地與奴才「拉鋸到天黑」　結果只動上半身

記者賈沐蓉／綜合報導

對狗狗來說，散步是一段非常快樂的時光，因此要說服牠們回家總需要費一番工夫。這天黑柴豆太郎（まめたろう）跟主人出門運動，發現要跟心愛的公園說掰掰就開始耍賴，與飼主展開一場「離開拉鋸戰」，結果躺到天黑只肯移動上半身。

▲豆太郎是一隻黑柴，散步時經常不想回家。（圖／翻攝自X／@mamemamemakmaki）

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當時飼主打算帶豆太郎去晚上八點關門的超市購物，結果不得不留在原地跟愛犬僵持。當時的豆太郎趴在草地上，牽繩的另一端則是耐心等待的鏟屎官，一人一狗從白天等到天黑，結果豆太郎只是從趴姿轉變為坐姿，飼主還很樂觀的幫自己打氣，「太好了！上半身已經抬起來了！再一點點就可以了」。這段有趣的故事至今已在X吸引超過440萬次點閱。

▲跟主人從白天僵持到天黑，卻只有移動上半身。（圖／翻攝自X／@mamemamemakmaki）

事後豆太郎與主人還是奇蹟般地及時趕到超市，買了一些零食後順利回家。這場從白天持續到天黑的拉鋸戰也逗樂許多網友，「從這裡開始又是一段漫長的過程」、「天色越來越暗了哈哈」、「加油啊豆太郎！」。

▲有時到了家門口也要耍賴一下。（圖／翻攝自X／@mamemamemakmaki）