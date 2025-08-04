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胖貓哥抓「多腳怪蟲」媽嚇壞尖叫　拿拖鞋飛奔弟還在狀況外

記者賈沐蓉／綜合報導

臉書粉專「我是熊熊我是哥哥我是扭牛我是弟弟」經常分享家裡兩隻藍白英短的日常。這天貓哥哥「熊熊」不知道從哪裡抓到一隻神似蜈蚣的奇怪蟲子，把媽媽嚇到瘋狂尖叫拿拖鞋，紐牛則是一臉問號，而熊熊早就瀟灑轉身離開現場。

▲。（圖／有點毛毛的／我是熊熊我是哥哥我是扭牛我是弟弟提供）

▲圖左是弟弟紐牛，圖右回頭的則是哥哥熊熊。（圖／有點毛毛的／我是熊熊我是哥哥我是扭牛我是弟弟提供）

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當天外面下著大雨，無事可做的熊熊卻在家裡發現了「新玩具」。當時阿嬤鮮發現貓咪在玩東西，於是趕快叫飼主過來看，媽媽轉頭就發現熊熊居然在玩蟲子，擔心牠會中毒所以超級驚恐，一邊尖叫一邊抓起拖鞋就往哥哥的方向衝。期間紐牛完全狀況外，困惑地左右轉頭想知道她在忙什麼，熊熊卻選擇掉頭就走，還躺在路邊舔手手裝沒事。

▲。（圖／有點毛毛的／我是熊熊我是哥哥我是扭牛我是弟弟提供）

▲媽媽飛奔阻止熊熊玩蟲，紐牛滿臉狀況外。（圖／有點毛毛的／我是熊熊我是哥哥我是扭牛我是弟弟提供）

▲。（圖／有點毛毛的／我是熊熊我是哥哥我是扭牛我是弟弟提供）

▲兇手正在吃手裝沒事。（圖／有點毛毛的／我是熊熊我是哥哥我是扭牛我是弟弟提供）

經過網友解答，熊熊媽媽才知道熊熊抓到的是名為「蚰蜒」的節肢動物，不但無毒還會吃蟑螂，以前家裡有蜘蛛闖入牠也死盯著人家不放，狩獵模式直接啟動。之後鏟屎官也自嘲「真的很怕熊熊中毒，牠卻覺得我大驚小怪哈哈」，並把兇手帶去洗腳刷牙清理乾淨。

▲。（圖／有點毛毛的／我是熊熊我是哥哥我是扭牛我是弟弟提供）

▲後來才發現抓到的是蚰蜒。（圖／有點毛毛的／我是熊熊我是哥哥我是扭牛我是弟弟提供）

這段影片出現「有點毛毛的」之後，也吸引許多網友留言，「這隻不衛生的傢伙哈哈」、「蚰蜒真的長的很可怕，媽媽也很勇敢敢打」、「紐牛看媽媽的表情好好笑」。

▲。（圖／有點毛毛的／我是熊熊我是哥哥我是扭牛我是弟弟提供）

▲之前家裡有蜘蛛，熊熊也一直盯著不放。（圖／有點毛毛的／我是熊熊我是哥哥我是扭牛我是弟弟提供）

關鍵字： 貓咪英短貓家庭趣事蚰蜒驚悚

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