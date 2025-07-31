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小貓貪玩被蟲咬　瞬間變「戽斗」下巴凹一塊奴才快笑瘋

▲。（圖／Threads@amber_525252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿Q跑去玩蟲子，被咬到變成戽斗。（圖／Threads@amber_525252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

虎斑貓「阿Q」是隻貪玩的喵星人，這天牠自己在陽台做日光浴，結果偷偷去玩蟲被咬了一口，整張臉直接變成「戽斗」，兩邊下巴肉都凹掉一塊。鏟屎官Amber看見主子的新造型也是笑到不行，一邊狂笑一邊把主子帶去看醫生。

▲。（圖／Threads@amber_525252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲變得看起來很忠厚老實，被奴才狂拍只是一臉無奈。（圖／Threads@amber_525252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

照片中的阿Q側臉分別腫起一大包，由於下巴看起來相對縮水，造型從原本的瓜子臉直接變成「戽斗」，發現媽媽正狂拍自己醜照，也只是一臉無言地看著相機。Amber在留言區透露，當初自己讓阿Q去陽台曬太陽，「回來就變戽斗，應該是蜜蜂、蜈蚣或蜘蛛」，帶去看獸醫後發現腫包的位置有點危險，「醫生說很有可能感染導致休克，已經打針和觀察」。

▲。（圖／Threads@amber_525252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲腫起來的地方靠近側臉上方，所以看起來像戽斗。（圖／Threads@amber_525252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@amber_525252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲平常是隻瓜子臉小貓。（圖／Threads@amber_525252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

現在阿Q經過治療後已經恢復正常，消腫後重新變回原本圓臉尖下巴的可愛小貓咪。牠的戽斗也讓許多Threads網友紛紛笑翻，也有貓奴曬出自家貓咪的凸下巴「我們家的是玩蟲玩到變超厚下嘴唇」、「好可愛噗哈哈哈又好可憐」、「吼呦，牠變的好嚴肅」。

▲。（圖／Threads@amber_525252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主還特地替牠拍了側面戽斗照。（圖／Threads@amber_525252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@amber_525252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看完醫生後正在消腫的阿Q。（圖／Threads@amber_525252提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 貓咪臉部變形戽斗獸醫笑瘋

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