鏟屎官翻出阿金磁鐵　發現家有「同款放大版」連睡姿都神還原

記者賈沐蓉／採訪報導

黃金獵犬「哞哞」是被爸媽收養的汪星人，這天飼主在家翻出很久以前買的狗狗冰箱磁鐵，造型跟趴著睡午覺的狗女兒居然一模一樣。雖然已經不記得這項物品是什麼時候被他們帶回家，但這可愛的巧合還是讓哞爸哞媽感到非常神奇。

▲哞媽找到以前買的黃金獵犬磁鐵，發現跟哞哞一模一樣。（圖／Threads@moan_0723提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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哞哞趴在沙發一角，頭放鬆地靠在前爪上小睡，百分之百還原媽媽手上拿著的阿金磁鐵睡姿，發現有人走過來還立刻睜開眼睛。兩位飼主向《ETtoday寵物雲》透露，哞哞是隻淺眠的狗，「如果有人經過，都會醒來或是睜開眼睛」，平時的牠會輪流使用幾個狗床，也愛躺沙發或地板，有時也會想跟爸媽靠得更近，「有時候會看我們在哪裡，牠就睡在附近」。

▲哞哞躺在地上睡覺。（圖／Threads@moan_0723提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲也會輪流使用幾個狗窩。（圖／Threads@moan_0723提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

至於跟哞哞同款睡姿的磁鐵，則是飼主很久以前在路邊攤買的，已經不太記得實際位置。最初哞媽是在送養社團看見當時四個月大的小小哞，於是傳了超詳細的自我介紹給送養人，當天下班衝去跟狗狗互動後就意外成功領養。當時的牠不但體內有寄生蟲、便便不成型，還有各種行為問題，「完全不會定點上廁所，也不知道怎麼被遛狗，連進電梯都害怕」。

▲剛被領養一個禮拜的小小哞。（圖／Threads@moan_0723提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小小哞在爸媽準備的專屬房間休息。（圖／Threads@moan_0723提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲遭到小小哞摧殘的牆壁。（圖／Threads@moan_0723提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後哞爸哞媽開始帶著小小哞看獸醫、找訓練師，自己也瘋狂查資料學怎麼教狗，每天回家都像開箱驚嚇包，「總是可以咬到我們意想不到的東西，包含牆壁、藏在衣櫃後面的延長線」，還特地換了昂貴的靜音大門避免吵到鄰居。現在的哞哞已經逐漸變得比較大膽，儘管對各種聲音比較敏感，「現在會甩甩身體，滾滾草去化解掉牠的緊張」，到現在已經是一隻天使狗狗了！

▲哞爸努力想教小小哞握手，但牠只想拿爸爸的手磨牙。（圖／Threads@moan_0723提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲現在的哞哞剛滿4歲，在爸媽的努力下已經變得很天使。（圖／Threads@moan_0723提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）