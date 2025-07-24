奴才吸地遇「黑貓門擋」耍廢　躺地認奴才手動移開打掃

記者賈沐蓉／綜合報導

對喵星人而言，當牠們不想移動時，無論是誰都無法把牠們請走。這天黑貓艾莉（Elli）正躺在房間門口放空，飼主提姆拿著吸塵器想打掃這塊區域，卻發現貓皇根本懶得離開，任奴才移動自己的身體打掃，對機器的噪音與震動毫不在意。

▲黑貓艾莉發現奴才在吸地板，但完全沒打算移動。（圖／翻攝自TikTok／@gold_coast_edition）

影片中提姆推著吸塵器走到艾莉身邊，卻發現牠依然躺在地上耍廢，絲毫不打算替正在辛苦清潔的奴才讓路。飼主只好自己移開貓咪的兩隻前爪，吸完被貓擋住的地板後又放回去，然後分別把後腳與尾巴拿開清理，期間艾莉都以一個完全放鬆的姿態任提姆擺布，看見他準備離開時還特地以躺平姿勢轉向，繼續觀賞奴才做苦力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鏟屎官只好自己拿開貓咪的手，清理被擋住的區域。（圖／翻攝自TikTok／@gold_coast_edition）

目前這段TikTok影片已累積超過90萬次點閱，留言區也聚集許多羨慕的貓奴，並分享自家主子遇見吸塵器時的災難現場，「我的貓兒子超恨它」、「我家的相信這是個會吃貓咪的機器」，甚至還有人懷疑艾莉是否聽不見，飼主也回應牠的聽力一切正常，「哈哈絕對不是！牠沒聾喔」。

▲吸完地板後艾莉還特地換位子，繼續看奴才工作。（圖／翻攝自TikTok／@gold_coast_edition）