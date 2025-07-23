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飼主飯吃一半走人　兩汪「舔嘴齜牙」轉頭努力抵抗誘惑

@mooby224  #fyp #funnyvideos #dogsoftiktok ♬ Club Penguin Pizza Parlor - Cozy Penguin

記者賈沐蓉／綜合報導

波比（Poppy）與賴瑞（Larry）是兩隻住在國外的汪星人。某天飼主貝拉想對愛犬惡作劇，故意在牠們面前吃飯吃到一半，把還裝著食物的碗放下假裝離開，兩隻狗狗開始在理智與食慾間掙扎，努力轉頭假裝沒看見香噴噴的義大利麵。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@mooby224）

▲飼主吃飯吃到一半，把食物留在兩隻愛犬面前就走。（圖／翻攝自TikTok／@mooby224）

貝拉架好手機後，就坐在狗狗們面前開始吃飯，然後把裝著食物的碗留在茶几上，自己則躲起來看好戲。波比跟賴瑞看見媽媽離開，湊近偷聞義大利麵的香氣，但又想起這是主人的餐點，只好努力齜牙告訴自己不能偷吃，最後還很有默契地移開視線假裝它不存在，但波比還是忍不住回頭盯著食物看，還時不時皺一下嘴皮把理智拉回來。

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▲。（圖／翻攝自TikTok／@mooby224）

▲狗狗們在努力抵抗誘惑。（圖／翻攝自TikTok／@mooby224）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@mooby224）

▲波比齜牙提醒自己不能偷吃。（圖／翻攝自TikTok／@mooby224）

截至目前，牠們努力對抗食慾的影片已在TikTok累積超過1400萬次點閱，波比的好表現還特別受貝拉稱讚，但當事狗只想躺在床上度過悠閒的一天。對此網友們則表示，「正在跟心中的魔鬼打架」、「那隻白色的狗說：離我的視線和內心遠一點」、「牠們的反應太搞笑了哈哈」。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@mooby224）

▲雖然爆紅了，但波比選擇攤在床上睡到不成狗形。（圖／翻攝自TikTok／@mooby224）

關鍵字： 狗狗搞笑食慾影片反應

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