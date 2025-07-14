分離焦慮汪沒人不行　飼主自製「假室友」牠安心趴大腿

記者賈沐蓉／綜合報導

住在國外的葛斯是隻有分離焦慮症的狗狗，如果媽媽沒有出現在牠的視線內，就會瘋狂嚎叫與來回踱步，甚至不吃不喝亂大小便。飼主想盡各種辦法卻都宣告失敗，最後乾脆聽取網友意見，自製了一位「假室友」給狗狗，沒想到效果出奇地好。

▲葛斯有分離焦慮，於是飼主使出假人哄騙大法。（圖／翻攝自TikTok／@kickrocks.licksocks）

飼主先網購了一個充氣假人，然後用舊衣服打扮一番，再讓它坐在沙發上，為了讓葛斯相信這個怪家伙是真人，還不忘用自然的口氣跟它「聊天」。在主人的精湛演技下，狗狗迅速地接受了新室友的存在，還非常自然地趴在假人的大腿上休息，目前這段TikTok影片已累積超過130萬次觀看。

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▲葛斯初次遇見「新室友」，就很自然地趴在人家腿上。（圖／翻攝自TikTok／@kickrocks.licksocks）

▲葛斯：這個人趴起來真舒服～（圖／翻攝自TikTok／@kickrocks.licksocks）

在此之前，飼主已經讓葛斯嘗試過抗焦慮藥物、看電視轉移注意力，家裡更有其他貓狗陪伴，但狀況仍然很糟糕，而假人的出現成功讓牠的症狀緩和不少。現在飼主還替假人取名叫佛萊迪，三不五時替它換新衣服，移動位置讓愛犬習慣。飼主的努力也收獲許多網友好評，「你的狗馬上坐到它的腿上，真是讓我快笑翻了！」、「哈哈這居然成功了」、「這絕對是我最近看到最歡樂的事」。

▲家裡的貓咪也非常習慣假人的存在。（圖／翻攝自TikTok／@kickrocks.licksocks）