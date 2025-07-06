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鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

記者賈沐蓉／採訪報導

凱克鸚鵡Mugi是媽媽眼中的「鳥界哈士奇」，這天牠在桌上翻滾撒嬌，結果不小心賣萌變耍寶，一轉身直接掉下桌，完全忘記自己其實有翅膀。不小心挫屎後還假裝理毛裝沒事，但出糗瞬間全被爸爸拍得清清楚楚。

▲。（圖／IG鳥仔咖Jiao Cafe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Mugi原本想翻滾撒嬌，結果直接掉下桌子。（圖／IG鳥仔咖Jiao Cafe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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原本Mugi站在桌邊，身體一歪準備躺地撒嬌，但翻滾瞬間卻直接掉下桌，發出超清楚的一聲「碰」。媽媽表示，自己平時就訓練鳥寶玩「躺躺、ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」遊戲拿零食，「久而久之，牠就以為躺下可以獲得想要的一切」，但有時也會躺得很敷衍，剛翻倒就瞬間站好。當時Mugi想玩媽媽剔牙的牙線，「所以一直在我面前各種躺」，結果脫稿演出順全被記錄下來。

▲。（圖／IG鳥仔咖Jiao Cafe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Mugi是金頭凱克鸚鵡，小時候頭頂比較黃長大會變淡。（圖／IG鳥仔咖Jiao Cafe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）


▲Mugi表演敷衍躺躺。（圖／IG鳥仔咖Jiao Cafe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當下飼主迅速安撫Mugi，但牠並不領情，之後媽媽改用零食收驚，「牠是枚吃貨，給牠點好料的就忘記了啦」。平時的牠跟媽媽一起在咖啡店上班，用頑皮好動、親人活潑與又ㄎㄧㄤ又笨的性格收服客人的心，沒事做時喜歡唱歌跳舞，偶爾身體還會魔性抖動，特愛聽節奏感重的音樂，心情過嗨還會隨著旋律邊跳舞邊打節拍。

▲Mugi正在迷之抖抖抖。（圖／IG鳥仔咖Jiao Cafe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／IG鳥仔咖Jiao Cafe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雖然爸爸有來安撫，但Mugi並不領情。（圖／IG鳥仔咖Jiao Cafe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／IG鳥仔咖Jiao Cafe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Mugi會跟媽媽一起去咖啡廳工作，很受客人歡迎。（圖／IG鳥仔咖Jiao Cafe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

愛搞笑的Mugi也並非首次登上《ETtoday寵物雲》的報導，之前牠坐媽媽的車回家，隨著音樂起舞的影片也廣受網友喜愛。這次牠的搞笑演出也再次收獲好評，「為什麼別人養的都比較可愛」、「沒辦法，凱克很ㄎㄧㄤ」、「因為他的翅膀沒有Always Open」。

▲。（圖／IG鳥仔咖Jiao Cafe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Mugi會跟媽媽一起搭車上下班。（圖／IG鳥仔咖Jiao Cafe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 可愛鳥寵搞笑萌寵意外

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