畢業啦！鳳頭雙寶「金華、火腿」平安長大　母校特製證書獻祝福

記者賈沐蓉／綜合報導

今年5月6號，鳳頭蒼鷹寶寶「金華」、「火腿」在金華國中誕生。在台灣猛禽研究會的直播中，觀眾得以目睹幼鳥們的成長過程，在小花夫婦的細心照顧下，小鳳頭們順利從小白雞長到可以獨當一面。為此學校還特地這兩位特殊的畢業生製作專屬證書，紀念牠們順利長大。

▲剛出生不久的金華火腿與小花媽媽。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

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兩隻小鳳頭的證書非常可愛，還有卡通版的正面大頭照。剛出生的牠們就像兩隻小白雞，晚上或下雨都要躲到小花的胸毛裡取暖。場外的爸爸也每天認真的帶老鼠、鳥類給媽媽餵寶寶，還貼心地事先幫獵物去頭拔毛方便用餐。兩隻幼鳥每天吃飽睡睡飽吃，偶爾還會表演菜雞互啄，後來身體長大白毛脫落，體型從能整隻躲進媽媽懷裡變成只塞得下一顆頭。

▲兩隻小鳥在媽媽肚子底下躲雨。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

▲花爸送來獵物老鼠，讓老婆小孩吃飽飽。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

在6月8號當天，火腿在練習跳躍時，意外踏上巢邊的樹枝率先離巢，三天後金華也成功通過考驗。之後牠們開始學習離開鳥巢活動，但晚上還是會回來睡覺，半夜白鼻心親門踏戶還跟小花一起炸毛威嚇。之後小鳳頭們的探索範圍開始擴大，在育雛直播結束前，畫面經常只剩空空的鳥巢，就讓我們祝福牠們未來平安順利吧！

▲金華火腿正在學習離巢生活。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

▲晚上小花一家三口威嚇入侵的白鼻心。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）