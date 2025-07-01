ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

畢業啦！鳳頭雙寶「金華、火腿」平安長大　母校特製證書獻祝福

記者賈沐蓉／綜合報導

今年5月6號，鳳頭蒼鷹寶寶「金華」、「火腿」在金華國中誕生。在台灣猛禽研究會的直播中，觀眾得以目睹幼鳥們的成長過程，在小花夫婦的細心照顧下，小鳳頭們順利從小白雞長到可以獨當一面。為此學校還特地這兩位特殊的畢業生製作專屬證書，紀念牠們順利長大。

▲。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

▲剛出生不久的金華火腿與小花媽媽。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩隻小鳳頭的證書非常可愛，還有卡通版的正面大頭照。剛出生的牠們就像兩隻小白雞，晚上或下雨都要躲到小花的胸毛裡取暖。場外的爸爸也每天認真的帶老鼠、鳥類給媽媽餵寶寶，還貼心地事先幫獵物去頭拔毛方便用餐。兩隻幼鳥每天吃飽睡睡飽吃，偶爾還會表演菜雞互啄，後來身體長大白毛脫落，體型從能整隻躲進媽媽懷裡變成只塞得下一顆頭。

▲。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

▲兩隻小鳥在媽媽肚子底下躲雨。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

▲。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

▲花爸送來獵物老鼠，讓老婆小孩吃飽飽。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

在6月8號當天，火腿在練習跳躍時，意外踏上巢邊的樹枝率先離巢，三天後金華也成功通過考驗。之後牠們開始學習離開鳥巢活動，但晚上還是會回來睡覺，半夜白鼻心親門踏戶還跟小花一起炸毛威嚇。之後小鳳頭們的探索範圍開始擴大，在育雛直播結束前，畫面經常只剩空空的鳥巢，就讓我們祝福牠們未來平安順利吧！

▲。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

▲金華火腿正在學習離巢生活。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

▲。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

▲晚上小花一家三口威嚇入侵的白鼻心。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）

關鍵字： 鳳頭蒼鷹寶寶畢業動物可愛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

飼主秀出兔子大耳朵　後方鸚鵡「震驚臉」嚇到嘴巴變O字型

柯基散步積水擋路　變身「拒否犬」原地不動拒絕弄濕腳

警犬退休前「最後一次搜索」　天降「網球雨」讓牠們玩個夠

網友回家「毛毛黑社會」來歡迎！　搖尾飛機耳找老大撒嬌

巴哥犬散步拒回家　草堆一坐「假裝植物」遭媽無情拆穿

屁孩強拉野生梅花鹿　「拖出樹林、手臂勒脖」只為拍照炫耀

鸚鵡養室外遭「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文「下輩子別亂吃」引撻伐

畢業啦！鳳頭雙寶「金華、火腿」平安長大　母校特製證書獻祝福

黑色拉拉托兒所交到「撞臉麻吉」　主人好奇查身世嚇：是親姊妹

鸚鵡養室外！遭三級保育「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文炫耀引網撻伐

神巧手自製「噪音版」紙箱滾輪　黃金鼠超捧場！網笑：CP值更高

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

八哥模仿媽說話喊「幹嘛」　講完自己開心竊笑超逗趣

阿金玩耍不小心咬太大力　長舌頭狂舔姐手求原諒XD

有人插隊！臘腸狗「親叼零食」等結帳　偷偷冒出擋在媽咪面前

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【這舌頭好黏XD】不小心咬太大力！阿金狂舔姐手求原諒

畢業啦！鳳頭雙寶「金華、火腿」平安長大　母校特製證書獻祝福

宜蘭黑狗遭綁小貨車「奮力追→拖行」　飼主稱未發現狗跳車

黑色拉拉托兒所交到「撞臉麻吉」　主人好奇查身世嚇：是親姊妹

鸚鵡養室外遭「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文「下輩子別亂吃」引撻伐

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

辛苦養孩無法休息！流浪狗媽見幼犬獲救　「安心癱在車上睡著」

早上6點「賓士鬧鐘｣準時響起　大聲喵喵奴才還關不掉

奴才巧手自製「紙箱滾輪」黃金鼠超捧場　網笑：CP值更高

仙塔律師24歲考到執照　陳沂評論宿敵躺槍

台2線大車超車碰撞！整台衝入對向　現場單線雙向通行

「大改款Mazda CX-5」休旅來了！內外大翻新、換全新油電

７/５大地震倒數！　回顧歷年「沒成真」的末日預言

12星座「吸金能力」排行榜！摩羯最會賺、雙魚靠運氣吃飯

7月2日星座運勢／射手財運種一得百　雙魚別衝動說氣話

從健康吃出美味！晨光GOLD生土司系列榮獲全球純粹品味評鑑三星大獎　每一口都是國際肯定的好味道

世界和平了！　李珠珢「拉肩帶」背心上翻

川普酸「補助仔」考慮驅逐出境！　馬斯克氣炸：是時候組新政黨了

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

寵物動物熱門新聞

黑眉錦蛇吞寵物鳥　剖腹

鳳頭雙寶順利畢業　還有專屬證書

黑色拉拉托兒所交到麻吉　竟是親生姊妹

喵皇猛吸汗味背包　表情銷魂壞掉

廚房突然多出一隻貓　狂嗑飼料夫妻傻眼

野牛墜89度高溫泉　鏡頭前活活煮死

賓士準時催起床　奴才勸說但無效

首見家中原住民　虎斑貓1舉動治癒暴躁浪貓

奴才自製紙箱滾輪　黃金鼠超捧場

曬「超萌毛孩」惹議！主人曝「國寶身分」網全跪了

台南媽買鴨蛋　熱到孵出來7隻

宜蘭黑狗遭綁小貨車　奮力追→拖行

狗媽見孩子們獲救　安心癱在車上睡著

超怕看醫生　狗狗驚喜發現「獸醫是姊姊」

讀者迴響

熱門新聞

黑眉錦蛇吞寵物鳥　剖腹

鳳頭雙寶順利畢業　還有專屬證書

黑色拉拉托兒所交到麻吉　竟是親生姊妹

喵皇猛吸汗味背包　表情銷魂壞掉

廚房突然多出一隻貓　狂嗑飼料夫妻傻眼

野牛墜89度高溫泉　鏡頭前活活煮死

賓士準時催起床　奴才勸說但無效

首見家中原住民　虎斑貓1舉動治癒暴躁浪貓

奴才自製紙箱滾輪　黃金鼠超捧場

曬「超萌毛孩」惹議！主人曝「國寶身分」網全跪了

台南媽買鴨蛋　熱到孵出來7隻

宜蘭黑狗遭綁小貨車　奮力追→拖行

狗媽見孩子們獲救　安心癱在車上睡著

超怕看醫生　狗狗驚喜發現「獸醫是姊姊」

螯蝦群聚稻苗邊　往上爬只為避暑

熱門寵物影片

更多
鸚鵡養室外！遭三級保育「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文炫耀引網撻伐

鸚鵡養室外！遭三級保育「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文炫耀引網撻伐

神巧手自製「噪音版」紙箱滾輪　黃金鼠超捧場！網笑：CP值更高

神巧手自製「噪音版」紙箱滾輪　黃金鼠超捧場！網笑：CP值更高

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面