巴哥犬散步拒回家　草堆一坐「假裝植物」遭媽無情拆穿

記者賈沐蓉／綜合報導

住在紐約的巴哥犬法蘭奇（Frankie）有個壞習慣，出去玩只要發現飼主要準備回家，就會找一個草堆原地坐下，企圖把自己偽裝成一顆植物。這天牠去公園不想回家，又躲在一顆小樹旁試圖蒙混過關，但立刻就被媽媽無情拆穿。

▲法蘭奇只要不想回家，就會跑進草堆為裝植物。（圖／翻攝自Tiktok／@frankiedoesny）

影片中的牠走到路邊的草地，一屁股坐下假裝自己也是一棵植物，還聰明地用比較高大的小樹遮住臉，但這點小把戲當然逃不了媽媽的眼睛。飼主就這麼在在原地看愛犬耍寶，順便對牠精神喊話，「我還是能看到你！」，而法蘭奇似乎依舊認為自己的隱藏成功，東張西望觀察媽媽是否要離開。

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▲牠走到路邊，在一顆小樹前坐下。（圖／翻攝自Tiktok／@frankiedoesny）

▲法蘭奇：這樣媽媽就看不到我了吧？（圖／翻攝自Tiktok／@frankiedoesny）

儘管法蘭奇的偽裝被迅速戳破，但與媽媽的拉鋸戰仍在繼續。發現自己似乎逃不過的牠一臉沮喪，聽見媽媽說別擺臭臉就配合咧嘴笑，然後迅速變回原本的樣子。這段可愛的影片在TikTok上累積超過290萬次點閱，對此網友們倒是很願意配合法蘭奇，「我完全沒看到狗」、「為什麼你要對著植物講話」、「牠已經消失在空氣中了」。