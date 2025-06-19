黑柴擎天崗散步聞牛糞　下秒歪頭「銷魂滾屎」媽咪超傻眼

記者賈沐蓉／綜合報導

住在台南的黑柴「內內」經常跟媽媽出去玩。這天一人一狗去擎天崗走步道，結果在內內路邊發現整坨「牛頭牌黃金」，沒想到聞一聞直接上癮，銷魂到身體一歪準備跟大便來個親密接觸，媽媽也是當場傻眼，趕快把狗從牛糞旁邊帶開。

▲內內跟媽媽去擎天崗散步，好奇去聞牛大便。（圖／有點毛毛的／iam內內）

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內內跟媽媽原本走在步道上，直到牠發現柵欄邊的牛糞，於是好奇地湊過去認真檢查。握著牽繩的飼主以為內內想把牛糞的屎味蓋掉，沒想到牠居然越聞越認真，最後甚至一臉陶醉地躺下打滾，嚇得媽媽趕快把內內拉走，但牠的頭與身體都已經碰到大便，讓她忍不住大呼「傻眼欸！」。

▲結果越聞越上癮，還一臉陶醉去滾讓媽媽崩潰。（圖／有點毛毛的／iam內內）

飼主在留言區透露，內內以前還特別鍾情死老鼠味，「洗完還是覺得有味道」。平時的牠雖然看起來天不怕地不怕，但其實是「惡犬無膽」，出去遇見毛毛蟲只敢用腳撥土，蟲子動作大一點就嚇到往後跳。內內媽媽將愛犬滾牛糞的事蹟分享至粉專「有點毛毛的」，吸引網友回應，「有夠崩潰」、「越臭越愛！」、「好懂媽媽的感受」。

▲內內被毛毛蟲嚇到，彈超級遠。（圖／有點毛毛的／iam內內）