ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

黑柴擎天崗散步聞牛糞　下秒歪頭「銷魂滾屎」媽咪超傻眼

記者賈沐蓉／綜合報導

住在台南的黑柴「內內」經常跟媽媽出去玩。這天一人一狗去擎天崗走步道，結果在內內路邊發現整坨「牛頭牌黃金」，沒想到聞一聞直接上癮，銷魂到身體一歪準備跟大便來個親密接觸，媽媽也是當場傻眼，趕快把狗從牛糞旁邊帶開。

▲。（圖／有點毛毛的／iam內內）

▲內內跟媽媽去擎天崗散步，好奇去聞牛大便。（圖／有點毛毛的／iam內內）

[廣告]請繼續往下閱讀...

內內跟媽媽原本走在步道上，直到牠發現柵欄邊的牛糞，於是好奇地湊過去認真檢查。握著牽繩的飼主以為內內想把牛糞的屎味蓋掉，沒想到牠居然越聞越認真，最後甚至一臉陶醉地躺下打滾，嚇得媽媽趕快把內內拉走，但牠的頭與身體都已經碰到大便，讓她忍不住大呼「傻眼欸！」。

▲。（圖／有點毛毛的／iam內內）

▲結果越聞越上癮，還一臉陶醉去滾讓媽媽崩潰。（圖／有點毛毛的／iam內內）

飼主在留言區透露，內內以前還特別鍾情死老鼠味，「洗完還是覺得有味道」。平時的牠雖然看起來天不怕地不怕，但其實是「惡犬無膽」，出去遇見毛毛蟲只敢用腳撥土，蟲子動作大一點就嚇到往後跳。內內媽媽將愛犬滾牛糞的事蹟分享至粉專「有點毛毛的」，吸引網友回應，「有夠崩潰」、「越臭越愛！」、「好懂媽媽的感受」。

▲。（圖／有點毛毛的／iam內內）

▲內內被毛毛蟲嚇到，彈超級遠。（圖／有點毛毛的／iam內內）

關鍵字： 台北台灣搞笑寵物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

阿爸煮宵夜沒揪狗　大門擠進「一顆柴頭」耳朵抖抖討食物

不要洗澡！沖繩阿金海邊「玩水笑嘻嘻」　回家泡澡一臉哀怨

飼主帶狗出門消暑　黃汪「攻擊小溪」認真咬水傷害為零

媽放手機防汪抓枕頭　意外拍出「死亡角度」大鼻孔脖子消失

萌汪棉被偷藏私房錢　搜出百元鈔「狗贓俱獲」滿臉不屑

爸爸說服阿金洗澡不可怕　「親身示範」帶牠一起進浴缸

5歲柯基「跛腳、兔子跳」不想動　外泌體幫牠重新健步如飛

收養2隻流浪狗「撞臉超像雙胞胎」　女好奇測DNA嚇：真的是姊妹

受虐比特犬烈日被綁在欄杆　收容所驚見「七彩豹」和一窩小狗

「深灰→全白」貓媽一胎生出5漸層小貓　網笑：好像墨水用完了

大安森林公園「大白鷺」育雛　遊客為更清楚拍鳥竟「鋸樹」引熱議

小步舞曲躲鞋櫃無違和！　藏太好：媽「翻箱倒櫃」連貓姐也找不到

大安森林公園「大白鷺」育雛　遊客為更清楚拍鳥竟「鋸樹」引熱議

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

手賤貓「愛撥東西到地板」　飼主反擊：貓條娃娃全塞箱子

柴犬被抱上吊床剪指甲超氣　低吼狂罵：臭人類又在搞我

【1秒都不能餓到】貪吃兔守候餵食機　飼料掉落秒歪頭張大嘴接住

戲精鸚鵡剪指甲淒厲慘叫　網聽哀號聲笑翻：罵得很髒

烏鴉說好冷

收容所汪有猝睡症　看見雞肉「興奮斷電」堅持要叼走點心

可憐浪貓收養後變「驕縱小公主」　幸福畫面網讚：我家主子也是

想和貓咪玩！女童突拿出「一盒骨灰」爆紅　背後催淚原因曝光

黑柴擎天崗散步聞牛糞　下秒歪頭「銷魂滾屎」媽咪超傻眼

貨艙中發現「毛毛偷渡客」　小貓受困3周橫渡7000英里奇蹟存活

出國度假被流浪狗抓傷　女4個月後狂犬病發「無法說話走路」亡

東森寵物再推「愛心集糧」續暖行動　30萬糧食助浪溫飽

小狗困「32度車上」拼命喘氣　女開門救狗反被警察刁難：可以告

收養2隻流浪狗「撞臉超像雙胞胎」　女好奇測DNA嚇：真的是姊妹

最貴魚乾狂被偷　超市抓到「超萌貓大盜」被收服：直接送一箱

黃鐙輝《與惡2》罹思覺失調殺警！敬業要求「住進療養院」做功課

雲林縣府啟動「AI科技學院」　助力公務員創新治理

嘉科實中海洋教育營隊　培養海洋與科技專業知識

跨越90年時光　二崙歷史眷舍修復公開亮相

米奇產子「懷孕是2人的事」　曝洋男友陪產淚眼：好險身邊是你

世界都瘋台灣感性！台北橋「機車瀑布」登外國電影　龍山寺算命街也入鏡

感謝波麗士大人　民眾贊助200杯咖啡力挺寶桑警

變態狼「自備手銬」逢甲公園廁所性侵妙齡女　判3年10月賠百萬

從0到GPT-4　OpenAI創辦人解構AI爆炸式成長的背後邏輯

《與惡2》楊貴媚「害慘謝欣穎」太壞被轟！本人委屈嘟嘴：我都被罵

寵物動物熱門新聞

女收養2流浪狗「撞臉」 測DNA嚇：真的是姊妹

受虐狗烈日被綁欄杆　收容所驚見「七彩豹」

5漸層小貓「深灰→全白」　網笑：墨水用完了

小步舞曲躲鞋櫃　藏太好毫無違和

女被流浪狗抓傷　染狂犬病「無法說話走路」亡

只偷最貴魚乾　超市抓到超萌貓大盜

大安森林公園　為拍鳥竟鋸樹

貓媽媽叼生病小貓　到獸醫院求救

貓奴注意！專家曝貓生活缺「4關鍵」恐提早老化

貨艙發現毛毛偷渡客　小貓受困3周奇蹟存活

男帶黃金獵犬環遊世界　全球景點燦笑照爆紅

小狗困高溫車上喘氣　女開門救狗被警察刁難

黑柴散步聞牛糞　歪頭滾屎媽傻眼

想和貓咪玩　女童突然拿出「一盒骨灰」爆紅

讀者迴響

熱門新聞

女收養2流浪狗「撞臉」 測DNA嚇：真的是姊妹

受虐狗烈日被綁欄杆　收容所驚見「七彩豹」

5漸層小貓「深灰→全白」　網笑：墨水用完了

小步舞曲躲鞋櫃　藏太好毫無違和

女被流浪狗抓傷　染狂犬病「無法說話走路」亡

只偷最貴魚乾　超市抓到超萌貓大盜

大安森林公園　為拍鳥竟鋸樹

貓媽媽叼生病小貓　到獸醫院求救

貓奴注意！專家曝貓生活缺「4關鍵」恐提早老化

貨艙發現毛毛偷渡客　小貓受困3周奇蹟存活

男帶黃金獵犬環遊世界　全球景點燦笑照爆紅

小狗困高溫車上喘氣　女開門救狗被警察刁難

黑柴散步聞牛糞　歪頭滾屎媽傻眼

想和貓咪玩　女童突然拿出「一盒骨灰」爆紅

可憐浪貓被收養　變「驕縱小公主」幸福畫面曝

熱門寵物影片

更多
大安森林公園「大白鷺」育雛　遊客為更清楚拍鳥竟「鋸樹」引熱議

大安森林公園「大白鷺」育雛　遊客為更清楚拍鳥竟「鋸樹」引熱議

小步舞曲躲鞋櫃無違和！　藏太好：媽「翻箱倒櫃」連貓姐也找不到

小步舞曲躲鞋櫃無違和！　藏太好：媽「翻箱倒櫃」連貓姐也找不到

大安森林公園「大白鷺」育雛　遊客為更清楚拍鳥竟「鋸樹」引熱議

大安森林公園「大白鷺」育雛　遊客為更清楚拍鳥竟「鋸樹」引熱議

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面