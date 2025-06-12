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爸爸說服阿金洗澡不可怕　「親身示範」帶牠一起進浴缸

@bambi_the_golden I should’ve known something was up when they rubbed peanut butter on the bathtub walls  I gotta stop falling for their tricks #puppy #goldenretrieverlife #goldenretrieverpuppy ♬ My Love Mine All Mine - Mitski

記者賈沐蓉／綜合報導

洗澡對許多狗狗來說都是一件可怕的事情，黃金獵犬斑比（Bambi）也不怎麼喜歡。兩位鏟屎官為了說服愛犬洗澡很舒服，於是決定請爸爸親身示範，抱著牠進浴缸一起泡澡，還順便幫牠馬殺雞放鬆肩膀。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@bambi_the_golden）

▲飼主們為了告訴斑比洗澡不可怕，於是讓爸爸跟牠一起泡澡。（圖／翻攝自TikTok／@bambi_the_golden）

斑比靠在飼主的胸口上，一起躺在放滿水的浴缸裡，後來又改成躺在他腿上。儘管浴室燈光美氣氛佳，但這隻汪星人依然緊張的四肢僵硬，爸爸也很貼心地替幫忙抓肩膀放鬆，洗完澡後就獲得一隻濕答答的落湯狗。剛開始爸媽為了哄騙斑比進浴缸，還在裡面抹了香噴噴的花生醬當誘餌。目前該影片在TikTok上已累積超過190萬次點閱。

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▲。（圖／翻攝自TikTok／@bambi_the_golden）

▲斑比躺在爸爸的大腿上。（圖／翻攝自TikTok／@bambi_the_golden）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@bambi_the_golden）

▲爸爸幫愛犬按摩肩膀。（圖／翻攝自TikTok／@bambi_the_golden）

儘管經過家長的親身示範，但斑比對浴缸的好感度仍然沒有上升多少，飼主還幽默地在留言區用愛犬的口吻發言，「我喜歡跟把拔馬麻窩在一起，但還是不喜歡洗澡」。對此於這隻被騙去洗澡的小可愛，網友們則表示，「人家還只是個小寶寶」、「真是個好爸爸」、「這是我今天看見最可愛的事」。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@bambi_the_golden）

▲斑比泡完澡後變得濕搭搭。（圖／翻攝自TikTok／@bambi_the_golden）

關鍵字： 狗狗洗澡可愛親子互動愛心

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