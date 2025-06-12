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5歲柯基「跛腳、兔子跳」不想動　外泌體幫牠重新健步如飛

▲啾咪接受外泌體治療後，身體重新變靈活。（圖／慈愛動物醫院提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

5歲的柯基啾咪相當年輕，但這半年來牠的行為卻讓主人隱隱擔憂。跑步時常一跛一跛，甚至會以「兔子跳」方式前進，再加上近來精神變差、食慾下降，讓主人決定帶牠來醫院做更深入的評估，在獸醫建議下進行外泌體療法，讓牠重新恢復靈活。飼主開心地分享，「跑步變順了，吃飯有精神，眼神也不一樣了！」

▲。（圖／慈愛動物醫院提供）

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▲原本啾咪走路一跛一跛，但接受外泌體治療後重新活蹦亂跳。（圖／慈愛動物醫院提供）

啾咪雖然年紀不大，但柯基本身屬於容易出現關節問題的犬種，天生腿短體重集中，獸醫推測疑似骨關節炎導致他行動異常、精神不振。外泌體療法則是將幹細胞分泌出的活性因子注入後肢周圍肌肉，有助於調節發炎、降低疼痛、促進修復。飼主抱著「希望能讓牠舒服一點、動起來自在一點」的希望，讓愛犬進行了第一次施打。

▲。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲啾咪不但精神變好，活動力也改善許多！（圖／慈愛動物醫院提供）

施打後不久，飼主驚喜地發現療效比想像中還快，「那個像兔子跳的樣子不見了，啾咪重新用四隻腳好好跑起來，我看了真的超感動！」。除了不再跛腳外，啾咪跑步時的動作也變得流暢自然，精神食慾明顯提升，對環境的互動也多了起來，重新變回那隻開朗愛動的小柯基。

▲。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲啾咪的恢復讓飼主充滿希望。（圖／慈愛動物醫院提供）

許多年輕汪星人也與啾咪一樣，出現輕微關節不適，就會默默減少奔跑與跳躍的次數，讓許多飼主誤以為是個性變了。對牠們而言，外泌體內含修復蛋白、生長因子、微小RNA，能調節免疫、降低發炎並促進局部組織修復，對退化性關節炎、運動障礙、疼痛等症狀有顯著輔助效果，而像啾咪這樣的年輕犬，若未來希望避免長期使用止痛藥，外泌體也可作為定期維持的非侵入式支持療法。

▲。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲許多年輕狗狗出現關節不適，活動力就會降低。（圖／慈愛動物醫院提供）

慈愛動物醫院為協助飼主深入了解這項創新的再生醫學技術，慈愛動物醫院特別舉辦免費專題講座，由資深獸醫師江明憲醫師親自主講，透過實際臨床案例，介紹再生醫學在犬貓醫療上的應用與未來發展潛力。

▲。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲慈愛動物醫院舉辦免費再生醫學講座，幫飼主能給毛孩更好的照顧。（圖／慈愛動物醫院提供）
【活動資訊】
講座主題：再生醫學講座－醫療創新・毛孩未來
講師：江明憲 獸醫師
時間：2025年6月22日（星期日） 下午3:00–4:00（2:30 開放報到）
地點：慈愛動物醫院台北總院 3 樓（台北市大同區寧夏路1號）
費用：免費參加（名額有限，額滿為止）
洽詢專線：(02) 2556-3320
活動資訊：https://www.lkah.com.tw/news/195
報名網址：https://reurl.cc/xNMmvE
歡迎對寵物健康有興趣的飼主踴躍報名參加，與我們一同探索未來醫療新篇章！

關鍵字： 柯基外泌體療法再生醫學慈愛動物醫院健康

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