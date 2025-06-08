出門遇見「潦草灰毛球」傻站路邊　大眼呆萌臉乖巧等救援

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出門遇見「潦草灰毛球」傻站路邊　大眼睛呆萌臉站手上

記者賈沐蓉／綜合報導

美國佛羅里達州某位員警早上出門，卻在路邊發現一隻奇怪的灰色小毛球，仔細觀察才發現是一隻東美角鴞（Eastern Screech Owl）的幼鳥，這隻小家伙似乎與父母走散了，呆頭呆腦地坐在地上，似乎完全不知道發生了什麼事。

▲。（圖／翻攝自Facebook/Pinellas County Sheriff`s Office）

▲這隻東美角鴞寶寶出現在停車場，可能是走失了。（圖／翻攝自Facebook/Pinellas County Sheriff`s Office）

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這隻小傢伙出現在路邊的一座停車場，當員警發現牠時，這隻貓頭鷹寶寶正傻傻地站在車道上。於是他立刻將這隻幼鳥移到附近較為安全的位置，觀察貓頭鷹父母是否有想要領回他們的孩子，然而過了一段時間，親鳥依舊沒有出現，於是他決定聯絡當地的野生動物中心，期間小鳥則乖乖地站在他的手套上，用呆萌的大眼睛看著人類忙碌。

▲。（圖／翻攝自Facebook/Pinellas County Sheriff`s Office）

▲貓頭鷹寶寶：你在做什麼呀人類？（圖／翻攝自Facebook/Pinellas County Sheriff`s Office）

最後專業保育員到達現場，將這隻東美角鴞寶寶送到當地的猛禽照顧中心，讓牠可以在那裡繼續順利長大。對於這位員警的好心舉動，網友們也不吝嗇的給予誇獎，「做得好，你是個很棒的人」、「這是什麼超可愛的小生物！」、「感謝你照顧這隻小傢伙」。

▲。（圖／翻攝自Facebook/Pinellas County Sheriff`s Office）

▲後來這隻小傢伙被專業保育員接走，在當地的猛禽照顧中心繼續生活。（圖／翻攝自Facebook/Pinellas County Sheriff`s Office）

關鍵字： 貓頭鷹救援員警溫情東美角鴞

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