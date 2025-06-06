環島小黑汪睡前「儀式感滿滿」　爸爸陪挑玩具鋪床超幸福

記者賈沐蓉／採訪報導

白襪歐告「牛奶」與飼主昌融在環島途中相遇，並在旅程結束後正式成為一家人。現在的牠過的超級幸福，睡覺前還會有專屬的可愛小儀式，每晚都在爸爸的陪伴下自己挑玩具回窩，自己幫自己鋪床再跟主人一起進入夢鄉。

▲牛奶每晚睡前都會自己選玩具，然後自己鋪床睡覺。（圖／IG／changrong1994提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中的牛奶跟在昌融身邊，溫柔地將恐龍娃娃叼回軟綿綿的窩裡放好，覺得一隻不夠又再拿一隻回來慢慢啃。等玩夠了就用自己的腳腳鋪好床，乖巧地捲成一顆球在棉被上等爸爸。昌融與《ETtoday寵物雲》分享，牛奶的睡前儀式是從自己給的小涼被開始，雖然會想跟爸爸擠一起「不過禁止上床」，就連玩具收藏也在逐漸成長，「目前應該有10個以上」。

▲牛奶：把拔我可以跟你一起睡嗎？（圖／IG／changrong1994提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牛奶的陪睡玩具持續增加中，目前至少有10個。（圖／IG／changrong1994提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主表示，牛奶的加入讓他的生活有了許多改變，畢竟狗狗不會說話，「像小朋友般需要照顧，要花很多耐心去理解跟陪伴」，牛奶本狗則是變得黏人又貪吃，看見認識的家人就很撒嬌，尾巴搖起來打到還會痛，「對於陌生人會保持距離，但不會兇也不會咬」，整隻狗在愛的照顧下也長出幸福肥，肚子肉眼可見變圓一圈。

▲現在的牛奶肚子長出幸福肥。（圖／IG／changrong1994提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牛奶跟爸爸一起出門。（圖／IG／changrong1994提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除此之外，牛奶還特別喜歡跑到陽台曬太陽，原本昌融特地買了假草皮打算教毛孩在家上廁所，「但牠都給我拿來當床躺」。Threads網友也對牠幸福的模樣感到開心，「彼此的天使」、「真的好可愛好乖惹人疼」、「你把牠照顧得好好，毛超級亮的」。

▲雖然假草皮是用來上廁所的，但牛奶很喜歡把它當床躺。（圖／IG／changrong1994提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）