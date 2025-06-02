黑衣騎士「機車遛狗」路燈絆牽繩！　白汪被扯翻滾一整圈

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黑衣騎士「機車遛狗」牽繩撞路燈！　白汪被扯翻滾一整圈

記者賈沐蓉／綜合報導

Threads一名女網友在行經台中市南屯區文心南路時，目睹一名黑衣騎士用摩托車綁著牽繩，拉著一隻白狗在人行道奔跑。結果雙方之間的繩子撞上人行道的路燈，導致狗狗被機車拉扯後失去平衡，原地翻滾360度才重新站穩。

▲。（圖／Threads@zoeadpps提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑衣騎士在車尾綁牽繩，騎車遛白狗奔跑。（圖／Threads@zoeadpps提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中黑衣騎士在人行道上駕駛機車，尾端綁著寵物用牽繩，白狗就被這麼拉著跟在車旁狂奔。期間該犬隻從靠近馬路的一側，逐漸移動到靠近花圃上的內側，然而該騎士沒有注意到犬隻的位置改變，繼續拉著狗前進，牽繩與路燈相撞後仍然沒有減速，造成白狗被牽繩扯翻在地，整整翻了一圈才靜止。

▲。（圖／Threads@zoeadpps提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲結果兩者之間的牽繩撞上路燈，害白狗翻了一整圈。（圖／Threads@zoeadpps提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

白狗倒地後，連接機車的牽繩也在這場意外中鬆脫，之後牠也自行從地上站起，繼續往飼主的方向移動， 目前尚未確定該犬隻身上是否有其他傷勢。臺中市動物保護稽查對隊何先生表示，目前已經接獲通報，正在「請警方協助調閱監視器」，而該名飼主的行為已經違反《動物保護法》第5條第2項第7款規定，「不得以汽、機車牽引寵物」，可處3千至1萬5千的罰鍰。

▲。（圖／Threads@zoeadpps提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲後來牽繩鬆脫，白狗自行爬起。（圖／Threads@zoeadpps提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 狗狗機車人行道台中

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