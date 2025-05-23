ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

野生眼鏡蛇偷溜進雞舍　報名「滅鼠工」換宿遭拒被請回野外

記者賈沐蓉／綜合報導

在台東某家蛇類咖啡館，一條野生眼鏡蛇偷偷溜進老闆杜先生經營的雞舍，似乎是想報名擔任滅鼠工，但最後被老闆請出大門。不過去年雞舍的確住進了一位「打工換宿」的黑眉錦蛇，除了把溜進來的老鼠吃光光，偶爾還會吞雞蛋當員工餐。

▲。（圖／友蛇咖啡提供）

▲偷偷溜進雞舍的眼鏡蛇，似乎是想報名當滅鼠保全。（圖／友蛇咖啡提供）

溜進來的眼鏡蛇在蛋籃裡捲成一團，老闆把牠用蛇鉤勾起後，發現已經有幾顆雞蛋進了蛇肚子，而吃飽飽的牠也沒有做出慣有的威嚇動作，但帶離雞舍後就開始昂首抗議，似乎是在大聲抱怨「不公平，我也要打工換宿！」。老闆很自豪的分享，因為農場是用自然農法經營，經常有野生動物出沒，「很多蛇，還有山豬、山羌、白鼻心還有很多鳥」，

▲。（圖／友蛇咖啡提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲被老闆請出去後，抗議威嚇的眼鏡蛇。（圖／友蛇咖啡提供）

老闆表示，光是眼鏡蛇自己就大概看過兩次，「附近的農民抓到蛇，不知道怎麼處理也會拿過來」，而拒絕讓牠擔任捕鼠工的原因也很簡單，「因為有毒啊」。另一位正式擔任「滅鼠保全」的黑眉錦蛇現在仍然在職，上一任則是一隻南蛇，原本牠也是來偷蛋吃，被抓包後就被請進雞舍打工，老闆也十分滿意牠的除鼠成果，「很好阿！老鼠都不見了！」。

▲。（圖／友蛇咖啡提供）

▲現任除鼠工讀生黑眉錦蛇，吃完雞蛋後肚子變超大。（圖／友蛇咖啡提供）

▲。（圖／友蛇咖啡提供）

▲前任除鼠工南蛇。（圖／友蛇咖啡提供）

之後他也說，這位蛇員工不常現身，「不過牠都隱蔽的很好，只是有時候移動會把一些東西擠掉，那個痕跡我認得」，偶爾還是會預支幾顆雞蛋當薪水。至於那位應徵失敗的眼鏡蛇雖然表達了自己的不滿，但最後還是帶著一肚子雞蛋，乖乖回到野外繼續自己的蛇生。

▲。（圖／友蛇咖啡提供）

▲黑眉錦蛇擅長躲藏，不常現身。（圖／友蛇咖啡提供）

▲。（圖／友蛇咖啡提供）

▲眼鏡蛇：為什麼黑眉可以當打工換宿，偶不行？！（圖／友蛇咖啡提供）

關鍵字： 蛇類眼鏡蛇黑眉錦蛇台東農場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

網友家白柴「貓化晚期」　模仿喵前輩上半身擠爆藏食碗

泰國警局逮捕「喵喵囚犯」　被控襲警留爪印保釋毫無悔意

媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」

奴才練舞「毛茸黑搭檔」也加入　爪爪抱鋼管一起旋轉

黑貓動手術「被強制脫短褲」露肥肚　下半身變光溜溜白斬雞

東森寵物「年度訂閱制」點數大升級　 每年最高回饋20%省錢寵毛孩

浪貓被收編「忘記不用打獵」　叼麵包不放奴才靠近就飛踢

米克斯汪出門「屎意來襲」斑馬線解放　爸傻眼現場表演撿黃金

野生眼鏡蛇偷溜進雞舍　報名「滅鼠工」換宿遭拒被請回野外

墾丁「梅花鹿殺手」落網！冷血割鹿茸活體賣農場　 4人被逮

蝙蝠洞瀑布拍攝遇「赤背松柏根」蛇溺水　撈起拯救網笑：會來報恩

野生眼鏡蛇偷溜進雞舍　報名「滅鼠工」換宿遭拒被請回野外

網友家白柴「貓化晚期」　模仿喵前輩上半身擠爆藏食碗

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

網友家白柴「貓化晚期」　模仿喵前輩上半身擠爆藏食碗

網友家白柴「貓化晚期」　模仿喵前輩上半身擠爆藏食碗

媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」

【小狗掛件？】獸醫忙著忙著才發現...手裡怎麼長出一隻狗？

真「小鳥依人」緊貼爸不放　媽在旁吃醋嘆：差別待遇！

野生眼鏡蛇偷溜進雞舍　報名「滅鼠工」換宿遭拒被請回野外

差點遭5郊狼分屍！浪浪「搏鬥45分鐘」奇蹟存活　獲好心人收養

523世界烏龜日注意！寵物龜稍不注意就逃家　飼養前應評估自身條件

東森寵物「年度訂閱制」點數大升級　 每年最高回饋20%省錢寵毛孩

墾丁「梅花鹿殺手」落網！冷血割鹿茸活體賣農場　 4人被逮

狠心盜獵者殺梅花鹿「只有小角」幼鹿當垃圾丟路邊　可憐畫面曝

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女　騎車衝海灘狩獵

雪佛蘭推「全新電動越野皮卡車」！離地高度增加24％更強悍

喬丹前經紀人開酸詹皇？　「若MJ能找超巨組隊可奪15冠」

金州勇士新星驚傳傷勢　穆迪打出生涯年表現季外卻手術動刀

「路邊都違停」他跨雙黃線遭罰900傻了：怎麼過　警方回應了

世壯運燃起青春回憶！侯友宜與50年警光戰友合體，熱血對決3對3籃球75歲組冠軍神駒隊

修杰楷問Bo妞志向　她秒回「不當演員」曝原因…1句話中傷老爸

不只女牙醫！地球村積欠百萬薪資　員工憂：若要退費恐求助無門

快訊／頂尖左手對決！林昀儒不敵王楚欽　無緣世錦賽男單4強

擊敗林書豪奪「年度人氣球星」　高錦瑋：感謝有好對手來競爭

寵物動物熱門新聞

眼鏡蛇溜進雞舍　報名滅鼠工遭拒

墾丁「梅花鹿殺手」落網！　 4人被逮

墾丁獵人超狠「只有小角」幼鹿當垃圾丟路邊

無尾熊寶寶量體重抱娃娃　玩偶越變越小

梅嶺遇蛇溺水救助　網笑會來報恩

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

白柴貓化晚期　上半身硬擠藏食碗

被收編浪貓偷麵包　忘記不用打獵

差點遭5郊狼分屍　浪浪獲好心人收養

泰警局逮捕喵囚犯　罪名是襲警

鸚鵡5天不見爸　上演「小鳥依人」

媽帶四汪划船　阿金跳水全員落海

虎鯨群竟連3年「收編」領航鯨寶寶！科學家不解

煙嗓「喵～喵～」竟是海鷗討飼料

讀者迴響

熱門新聞

眼鏡蛇溜進雞舍　報名滅鼠工遭拒

墾丁「梅花鹿殺手」落網！　 4人被逮

墾丁獵人超狠「只有小角」幼鹿當垃圾丟路邊

無尾熊寶寶量體重抱娃娃　玩偶越變越小

梅嶺遇蛇溺水救助　網笑會來報恩

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

白柴貓化晚期　上半身硬擠藏食碗

被收編浪貓偷麵包　忘記不用打獵

差點遭5郊狼分屍　浪浪獲好心人收養

泰警局逮捕喵囚犯　罪名是襲警

鸚鵡5天不見爸　上演「小鳥依人」

媽帶四汪划船　阿金跳水全員落海

虎鯨群竟連3年「收編」領航鯨寶寶！科學家不解

煙嗓「喵～喵～」竟是海鷗討飼料

金門水獺翻肚睡覺　「滾麻糬」超萌

熱門寵物影片

更多
蝙蝠洞瀑布拍攝遇「赤背松柏根」蛇溺水　撈起拯救網笑：會來報恩

蝙蝠洞瀑布拍攝遇「赤背松柏根」蛇溺水　撈起拯救網笑：會來報恩

野生眼鏡蛇偷溜進雞舍　報名「滅鼠工」換宿遭拒被請回野外

野生眼鏡蛇偷溜進雞舍　報名「滅鼠工」換宿遭拒被請回野外

網友家白柴「貓化晚期」　模仿喵前輩上半身擠爆藏食碗

網友家白柴「貓化晚期」　模仿喵前輩上半身擠爆藏食碗

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面