野生眼鏡蛇偷溜進雞舍　報名「滅鼠工」換宿遭拒被請回野外

記者賈沐蓉／綜合報導

在台東某家蛇類咖啡館，一條野生眼鏡蛇偷偷溜進老闆杜先生經營的雞舍，似乎是想報名擔任滅鼠工，但最後被老闆請出大門。不過去年雞舍的確住進了一位「打工換宿」的黑眉錦蛇，除了把溜進來的老鼠吃光光，偶爾還會吞雞蛋當員工餐。

▲偷偷溜進雞舍的眼鏡蛇，似乎是想報名當滅鼠保全。（圖／友蛇咖啡提供）

溜進來的眼鏡蛇在蛋籃裡捲成一團，老闆把牠用蛇鉤勾起後，發現已經有幾顆雞蛋進了蛇肚子，而吃飽飽的牠也沒有做出慣有的威嚇動作，但帶離雞舍後就開始昂首抗議，似乎是在大聲抱怨「不公平，我也要打工換宿！」。老闆很自豪的分享，因為農場是用自然農法經營，經常有野生動物出沒，「很多蛇，還有山豬、山羌、白鼻心還有很多鳥」，

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▲被老闆請出去後，抗議威嚇的眼鏡蛇。（圖／友蛇咖啡提供）

老闆表示，光是眼鏡蛇自己就大概看過兩次，「附近的農民抓到蛇，不知道怎麼處理也會拿過來」，而拒絕讓牠擔任捕鼠工的原因也很簡單，「因為有毒啊」。另一位正式擔任「滅鼠保全」的黑眉錦蛇現在仍然在職，上一任則是一隻南蛇，原本牠也是來偷蛋吃，被抓包後就被請進雞舍打工，老闆也十分滿意牠的除鼠成果，「很好阿！老鼠都不見了！」。

▲現任除鼠工讀生黑眉錦蛇，吃完雞蛋後肚子變超大。（圖／友蛇咖啡提供）

▲前任除鼠工南蛇。（圖／友蛇咖啡提供）

之後他也說，這位蛇員工不常現身，「不過牠都隱蔽的很好，只是有時候移動會把一些東西擠掉，那個痕跡我認得」，偶爾還是會預支幾顆雞蛋當薪水。至於那位應徵失敗的眼鏡蛇雖然表達了自己的不滿，但最後還是帶著一肚子雞蛋，乖乖回到野外繼續自己的蛇生。

▲黑眉錦蛇擅長躲藏，不常現身。（圖／友蛇咖啡提供）

▲眼鏡蛇：為什麼黑眉可以當打工換宿，偶不行？！（圖／友蛇咖啡提供）