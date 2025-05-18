浪貓被收編「忘記不用打獵」　叼麵包不放奴才靠近就飛踢

記者賈沐蓉／綜合報導

住在美國丹佛的賓士貓柯賓（Corbin）曾經是隻浪浪，後來幸運地被媽媽卡莉收編。不過流浪時的生活習慣沒辦法說改就改，某天牠就被爸爸發現偷吃人類食物，被抓包時嘴裡還緊咬著麵包不放，只要奴才靠近就會慘遭無影腳攻擊。

▲柯賓忘記自己不需要打獵，叼著剛到手的麵包不放。（圖／翻攝自TikTok／@carlykfuller）

柯賓被捉拿歸案時嘴裡還咬著麵包，當卡莉試著想把食物拿走，牠就會發出警告的低吼聲，如果距離太近還會被踹。當大家在試著避免麵包「命喪貓口」時，家裡的另一隻狗狗還在旁邊看熱鬧。最後鏟屎官只好出動麵包夾，這才安全把主子不能吃的食物拿走，事後還不忘在貼文中替愛貓挽回形象，「牠實際上是貼心的男孩，直到惡魔上身哈哈」。

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▲奴才只要想拿走麵包，就會被柯賓飛踢。（圖／翻攝自TikTok／@carlykfuller）

事後卡莉還補充了柯賓平時貼心的樣子，會趁爸爸睡覺時乖乖窩在他的肩膀上撒嬌。TikTok網友也對這隻貪吃貓咪誓死守護麵包的反應感到有趣，「用夾子實在太聰明」、「我想牠忘記自己不再過流浪生活」、「夾子出場讓我大笑」。

▲最後鏟屎官拿出麵包夾，順利救走麵包。（圖／翻攝自TikTok／@carlykfuller）

▲柯賓：本喵平時還是很天使的！（圖／翻攝自TikTok／@carlykfuller）