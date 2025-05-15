美國寵物店孵出「黑白雙頭蛇」　機率10萬分之一生命力旺盛





記者賈沐蓉／綜合報導

去年美國加州某家爬蟲寵物店，意外孵化了一隻稀有的黑白雙頭蛇，出現機率僅有10萬分之一，儘管這類基因突變的蛇的生存率很低，但牠的生命力卻意外強韌。現在這條蛇已經7個月大，員工也分別替兩顆頭命名為Angel與Zeke。

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▲Angel與Zeke是基因突變產生的雙頭蛇。（圖／翻攝自Instagram／@theeastbayvivarium）

這隻雙頭蛇的品種是「加州王蛇」，在官方IG公佈的X光片上能看到牠們有兩顆分開的頭，但仍共享一個身體、心臟與胃部，其中蛇頭Zeke體型較大，主要負責進食，寵物店在IG上表示「牠似乎是唯一一邊想吃飯的」。另一位Angel雖然不會有食慾，但對身體的掌控力更強一些，也對周遭的環境更敏銳。

▲在X光中，可以看見牠們共享心臟與脊椎。（圖／翻攝自Instagram／@theeastbayvivarium）

▲雖然Angel與Zeke擁有同個身體，但兩個頭有自己的獨立意識。（圖／翻攝自Instagram／@theeastbayvivarium）

最近牠們也正在準備蛻皮，寵物店特地準備了非常淺的水讓牠們泡澡，借此提高表皮濕度，不過Angel與Zeke似乎不怎麼喜歡。員工們也很希望看見牠們活下來，網友們也對這隻雙頭蛇十分好奇，「兩顆頭都會動嗎？」、「牠們會不會互相打架？」、「他們是怎麼協調的？」，甚至還有不少人詢問是否會出售。

加州王蛇是一種無毒的蛇類，分佈於美國西部與墨西哥北部，以身上明顯的條紋狀聞名。由於能免疫出血性毒蛇的毒液，因此會捕獵牠們做為食物，此外也會以蜥蜴、鳥類或小型哺乳類為食。

▲雖然雙頭蛇通常很難存活，但Angel與Zeke的生命力非常強。（圖／翻攝自Instagram／@theeastbayvivarium）