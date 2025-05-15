ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

美國寵物店孵出「黑白雙頭蛇」　機率10萬分之一生命力旺盛


記者賈沐蓉／綜合報導

去年美國加州某家爬蟲寵物店，意外孵化了一隻稀有的黑白雙頭蛇，出現機率僅有10萬分之一，儘管這類基因突變的蛇的生存率很低，但牠的生命力卻意外強韌。現在這條蛇已經7個月大，員工也分別替兩顆頭命名為Angel與Zeke。

▲美國寵物店孵出「黑白雙頭蛇」　機率10萬分之一堪稱奇蹟。（圖／翻攝自Instagram／@theeastbayvivarium）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Angel與Zeke是基因突變產生的雙頭蛇。（圖／翻攝自Instagram／@theeastbayvivarium）

這隻雙頭蛇的品種是「加州王蛇」，在官方IG公佈的X光片上能看到牠們有兩顆分開的頭，但仍共享一個身體、心臟與胃部，其中蛇頭Zeke體型較大，主要負責進食，寵物店在IG上表示「牠似乎是唯一一邊想吃飯的」。另一位Angel雖然不會有食慾，但對身體的掌控力更強一些，也對周遭的環境更敏銳。

▲美國寵物店孵出「黑白雙頭蛇」　機率10萬分之一堪稱奇蹟。（圖／翻攝自Instagram／@theeastbayvivarium）

▲在X光中，可以看見牠們共享心臟與脊椎。（圖／翻攝自Instagram／@theeastbayvivarium）

▲美國寵物店孵出「黑白雙頭蛇」　機率10萬分之一堪稱奇蹟。（圖／翻攝自Instagram／@theeastbayvivarium）

▲雖然Angel與Zeke擁有同個身體，但兩個頭有自己的獨立意識。（圖／翻攝自Instagram／@theeastbayvivarium）

最近牠們也正在準備蛻皮，寵物店特地準備了非常淺的水讓牠們泡澡，借此提高表皮濕度，不過Angel與Zeke似乎不怎麼喜歡。員工們也很希望看見牠們活下來，網友們也對這隻雙頭蛇十分好奇，「兩顆頭都會動嗎？」、「牠們會不會互相打架？」、「他們是怎麼協調的？」，甚至還有不少人詢問是否會出售。



加州王蛇是一種無毒的蛇類，分佈於美國西部與墨西哥北部，以身上明顯的條紋狀聞名。由於能免疫出血性毒蛇的毒液，因此會捕獵牠們做為食物，此外也會以蜥蜴、鳥類或小型哺乳類為食。

▲美國寵物店孵出「黑白雙頭蛇」　機率10萬分之一堪稱奇蹟。（圖／翻攝自Instagram／@theeastbayvivarium）

▲雖然雙頭蛇通常很難存活，但Angel與Zeke的生命力非常強。（圖／翻攝自Instagram／@theeastbayvivarium）

關鍵字： 黑白雙頭蛇加州王蛇寵物罕見奇蹟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李洙赫一笑...我沒惹

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實

世界紀錄「最大與最小狗」碰面　兩天變好朋友草地玩耍

東森寵物X田中馬拉松「助浪溫飽」　中途之家收到30萬份糧食

鼠鼠爽嗑堅果手滑　瞬間「瞳孔地震」小手搶救但趕不上

虎班汪穿「塑膠袋雨衣」無奈臉　戴「同牌浴帽」出門上廁所

阿金散步ing偶遇媽媽　「秒回頭」尾巴狂搖跳起撒嬌討摸摸

保育員用「無眼老鷹頭」餵紅尾鵟寶寶　避免牠們把人類當媽

潛水錄影遭「大膽鯛民」亂入　瘋狂搶鏡完美擋住每一幕

愛龜曬太陽被打包偷走「定位器被拆掉」飼主急報案　警1天找回

水族館已關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在「腐爛池」中自生自滅

象龜被老翁拆GPS打包偷走　警查上門怒問：你是要拿去煮？

貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

貓咪除蟲菊中毒

【戲精柴上線】我不愛洗澡啊～　美容師笑：明明超享受XD

找不到拖鞋她抬頭大傻眼　竟被阿金裝沒事精準偷穿

【狗狗挑戰】分開10天主人裝路人等邊牧 牠散步路過差點認不出XD

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

狗狗「無辜臉」原來都是演給你看的！？專家笑揭殘酷真相

美國寵物店孵出「黑白雙頭蛇」　機率10萬分之一生命力旺盛

水族館已關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在「腐爛池」中自生自滅

牠只是想玩啦、我們都有教過餒！狗主人最愛說的「11句話」狗狗聽了也翻白眼

貓咪剋星「除蟲菊」易中毒　殺蟲劑寫「寵物友善」也要詳閱成分

女幫媽掃墓拍到「郊狼詭異挖墳」畫面　驚嚇：肚子餓了嗎

金剛猩猩「寶寶」荷蘭過世享年40歲　晚年重病纏身留下一子

剴剴案惡保母姊妹重判！增加畏罪逃亡動機　裁定延押2月解除禁見

網傳拱天宮募款蓋白沙屯童醫院　院方澄清：這是詐騙

快訊／川普：如果烏俄和談「取得進展」　將赴土耳其

快訊／高雄水泥車恐怖鬼切！特斯拉閃不過慘撞分隔島　全車爛毀

協尋士官長！　勇士巴特勒狀態走樣成季後賽淘汰關鍵

越捷航空0元機票限時開搶　易斯達航空飛韓國300元起

閃兵威廉50萬交保奪冠原因曝　檢認供詞糊弄又犯後態度不佳

大學長國道爆胎「輪胎皮炸裂噴散」驚險瞬間曝　後方車主嚇壞

臺虎以茶王入酒嚐清新甘韻　樂啤零糖啤酒暢飲無負擔

「社會邊緣人」、「1%人才說」惹議　林沛祥：斷章取義令人遺憾

寵物動物熱門新聞

愛龜曬太陽被打包偷走！飼主報案　警1天找回

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

盯空氣又亂叫？貓咪「詭異行為」原因曝光

狗主人最愛說的「11句話」狗狗聽了也翻白眼

狗狗無辜臉真的知錯？專家說你被騙好久！

世界最大與最小狗碰面　變好朋友

殺蟲劑標友善毛孩　貓誤觸安樂死

寵物店孵出雙頭蛇　生命力旺盛

萌貓大便突斷電　掛在貓砂盆睡翻

1.3公斤吉娃娃打針「出動4人保定」

養了168隻貓狗！屋主將面臨632項虐待動物指控

貪吃貓打針爆痛　狂罵但猛舔肉泥

世界第二大鳥闖進住家泳池　男：這太澳洲了

浪浪「三麥」找家！CEO霸喊：當你最強娘家

讀者迴響

熱門新聞

愛龜曬太陽被打包偷走！飼主報案　警1天找回

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

盯空氣又亂叫？貓咪「詭異行為」原因曝光

狗主人最愛說的「11句話」狗狗聽了也翻白眼

狗狗無辜臉真的知錯？專家說你被騙好久！

世界最大與最小狗碰面　變好朋友

殺蟲劑標友善毛孩　貓誤觸安樂死

寵物店孵出雙頭蛇　生命力旺盛

萌貓大便突斷電　掛在貓砂盆睡翻

1.3公斤吉娃娃打針「出動4人保定」

養了168隻貓狗！屋主將面臨632項虐待動物指控

貪吃貓打針爆痛　狂罵但猛舔肉泥

世界第二大鳥闖進住家泳池　男：這太澳洲了

浪浪「三麥」找家！CEO霸喊：當你最強娘家

女掃墓拍到「郊狼挖墳」嚇：餓了嗎

熱門寵物影片

更多
象龜被老翁拆GPS打包偷走　警查上門怒問：你是要拿去煮？

象龜被老翁拆GPS打包偷走　警查上門怒問：你是要拿去煮？

貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實

貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

貓咪除蟲菊中毒

貓咪除蟲菊中毒

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面